Apple’dan Tarihi Hamle: Daha Önce Yapmadığını Yaptı!

Apple, tarihinde bir ilke imza attı ve ilk kez bir oyun stüdyosunu bünyesine kattı. Popüler oyun Sneaky Sasquatch’ın geliştiricisi RAC7, artık resmi olarak Apple’ın bir parçası.

RAC7, Apple'a Katıldı

Apple, şimdiye kadar Beats Electronics, Shazam, Siri, Topsy Labs ve Texture (yeni adıyla Apple News+) gibi birçok büyük ve popüler şirketi bünyesine kattı. Şimdi ise bu listeye oyun dünyasından bir isim eklendi.

Sadece iki kişilik bir geliştirici ekibinden oluşan RAC7, artık çalışmalarını Apple çatısı altında sürdürecek. Apple Arcade ile erişilebilen Sneaky Sasquatch oyununu geliştirmeye devam edecek. Teknoloji devi tarafından yapılan ilgili açıklama şu şekilde;

Sneaky Sasquatch’ı çok seviyoruz ve iki kişilik RAC7 ekibinin Apple’a katılarak bu oyun üzerinde bizimle birlikte çalışmaya devam edecek olmasından dolayı heyecanlıyız. Apple Arcade oyuncuları için dünyanın en iyi oyun geliştiricilerinden yüzlerce oyunla harika bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.

Apple, Arcade tarafını güçlendirmek için başka oyun stüdyolarını da satın alabilir. Bilmeyenler için Arcade, aylık abonelikle sunulan, reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan 200’den fazla oyuna erişim sağlayan oyun platformudur. Türkiye'de aylık fiyatı 69,99 TL. Şirket, bu hizmetinden daha fazla para kazanabilmek için daha fazla yatırım yapıyor.

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