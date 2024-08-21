Apple, Robot Kollu iPad İçin Çalışmalara Başladı: Yeni Proje için Tayvanlı Dev Şirket İle İşbirliği Yapılacak!

Geçtiğimiz hafta teknoloji gündemine bomba gibi düşen Apple'ın ilk robotik cihazı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre dev şirket, yeni robot kollu iPad projesine onay verdi ve üretim süreci için Tayvanlı tedarik şirketi Foxconn ile anlaşma sağladı. Detaylar haberde.

Apple İmzalı Yeni Robotik Kollu iPad Modeli

Foxconn Tarafından Üretilecek!

Geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkan raporlara göre Apple, özellikle ev otomasyonlarında ve video konferanslarında kullanılmak üzere yeni bir robotik cihaz geliştirmeye başladı. Şirket şimdi ise şekli itibariyla robotik bir kol ile birleştirilmiş bir iPad modeline benzeyen yeni cihaz ile ilgili ilk büyük adımını attı.

Son olarak ortaya atılan iddialar, Apple'ın yeni robotik cihazı için üretim görevini Foxconn’a verdiğini ve Tayvanlı tedarikçinin ürünün robot kolu ve kasasını geliştireceği yönünde. Yeni robot, özellikle ‘FoxBot’ robotları için geniş çapta üretim tecrübesi ile tanınan Hongzhun fabrikasında üretilecek. Ayrıca, projede mekanik parçaları ve gövdeyi üretmekle sorumlu olacak fabrikada üretilecek robotların akıllı ev komuta merkezi olarak görev alma özelliğine ve ekranının 360 derece dönebilme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte robot kollu iPad projesinin şirketin Başkan Yardımcısı Kevin Lynch tarafından yönetildiği de sızdırılan bilgiler arasında. Analistlere göre, Apple’ın yeni ürününün 2026 ila 2027 yılları arasında bir dönemde piyasaya sürülebilir. Gelişmeler için takipte kalın!

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