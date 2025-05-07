Apple Siri'den Sonra İnternet Tarayıcısını da Yapay Zeka İle Yenileyecek!

iOS 18 ile birlikte birçok yeni yapay zeka projesini tanıtan Apple, bu alandaki hamlelerini gecikmeli de olsa hızlandırmış durumda. Şirketin, bir süredir yapay zekayı uygulama ve hizmetlerine entegre etmeye başladığı bilinirken şimdi de rotasını Safari tarayıcısına çevirdiği söyleniyor.

Şirket içinden gelen son bilgilere göre Apple, Safari için yapay zeka destekli yepyeni bir arama altyapısı üzerinde çalışıyor. Bu hamle, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

Apple, Safari'yi Yenilemek İçin Yapay Zeka Şirketleriyle Görüşüyor

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Eddy Cue’nun kısa süre önce yaptığı bazı açıklamasına göre Apple, ChatGPT, Perplexity ve Claude gibi yapay zeka tabanlı sohbet botları ve arama hizmetlerinin, Chrome ve Safari gibi geleneksel internet tarayıcılarının yerini almaya alacabileceği ihtimalini masaya yatırmış durumda.

Bu doğrultuda Safari’nin altyapısında köklü bir değişikliğe gidilmesi gündemde olduğunu belirten Cue, şirketin şu anda Perplexity ile bu konuda görüşmeler sürdüğünü ve firmanın yakın zamanda yapay zeka alanında belirli kriterleri karşılayan diğper pek çok firmayla da görüşmeye açık olduğunu aktardı.

Halihazırda Apple Intelligence projesinde ChatGPT’yi kilit konuma yerleştiren Apple, özellikle yeni Siri projesini ertelemesinin ardından çoğalan 'üretken yapay zeka alanında geri kaldığı' eleştirilerine yanıt olarak bu alandaki çalışmalarına hız kandırmış durumda. Pek çok analiste göre, Safari için geliştirilen yei proje, şirketi tekrardan yapay zeka yarışına dahiil edebilir.

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