Apple'ın Yapay Zeka Görüntü Düzenleyicisi MGIE Nedir?

Dünyanın bir numaralı teknoloji devlerinden olan Apple, kullanıcılarına gelişmiş fotoğraf düzenleme olanakları sunmayı hedefleyen yeni bir yazılım tanıttı. MGIE adı verilen bu uygulama yapay zekâ destekli olarak çalışıyor.

Görsel düzenlemelerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve kullanıcıların hayal gücünü destekleyen MGIE, Hugging Face’te kaynak kodları ile birlikte tanıtıldı. Bu yazımızda Apple’ın yeni aracının özelliklerini ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

MGIE Nedir?

Aççık kaynaklı bir modele sahip olan Apple’ın yeni aracı görsel düzenlemeleri için kullanılıyor. Üretken yapay zekâ desteği ile gelen araçta kullanıcılar komut girerek istedikleri türde görsel düzenlemeler yapma imkânına sahip oluyor.

MGIE’nin anlamına baktığımızda bu kısaltmanın ‘Guided Image Editing’den geldiğini görüyoruz. Bu da Türkçe’de ‘Kılavuzlu Görüntü Düzenleme’ anlamına geliyor.

Büyük ve çoklu dil modellerinden güç alan yazılım girdiğiniz komutları analiz ettikten sonra piksel düzenlemeleri yaparak istediğiniz sonucu size sunmaya çalışıyor.

Apple ve Kaliforniya Üniversitesi’nin iş birliği yaptığı bu proje yapay zekâ ile görsel düzenlemesi yapmayı sevenlerin ilgisini çekiyor.

MGIE Nasıl Kullanılır?

Bu uygulama hem metinleri hem de görselleri işleyebilme yeteneğine sahip. Çok modlu dil modeli sayesinde karmaşık komutları bile algılayıp etkileyici sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Görsel üretimi ile sınırlı kalmadan oluşturulan görseli geliştirmeniz için de çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin, ‘çimenleri daha yeşil yap’, ‘telefon ekranına yeşil ekran ekle’, ‘arkada duran sandalyeyi görselden kaldır’ gibi ek komutlar ile görseli istediğiniz formata betirmenize yardımcı oluyor.

Nesne değişimleri ve düzenlemeleri ile birlikte renk ve parlaklık ayarlamalarını da bu araçta gerçekleştirebiliyorsunuz.

Uygulamanın kullanımına ilişkin GitHub’da paylaşılmış bir adet kılavuz mevcut. Bunun yanında kullanıcı gözünden son derece esnek ve kolay bir kullanıma sahip olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Bu araç ile yüklediğiniz veya oluşturduğunuz görselleri yeniden boyutlandırabilir, istediğiniz ölçülerde kırpıp boyutlandırabilirsiniz.

Döndürme ve filtre ekleme gibi işlemleri de yapabileceğiniz aracın geniş bir kullanım alanı olacağı aşikar. Her ne kadar Apple bu konuda net bir açıklama yapmamış olsa da sosyal medyadan grafik tasarıma, reklamcılıktan pazarlamaya birçok alanda MGIE’nin yeteneklerinden faydalanabileceğimizi düşünüyoruz.