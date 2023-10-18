Apple - Samsung Rekabeti Sürüyor: Satışlarda Son Çeyreğin Lideri Kim?

Sektördeki rakamlara 2. çeyrekten 3. çeyreğe kadar sıralı olarak bakıldığında, dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları çift haneli bir yüzdeyle arttı.

Çeyrek boyunca Samsung, katlanabilir telefonlarının yeni iterasyonları olan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i piyasaya sürdü. Ağustos ayında piyasaya sürülen yeni modellere rağmen Samsung'un küresel akıllı telefon pazar payı yıllık bazda %22'den %20'ye geriledi.

Apple, geçen yılın üçüncü çeyreğinde sahip olduğu %18'lik küresel akıllı telefon pazar payından bu yılın üçüncü çeyreğinde sahip olduğu %17'lik dünya çapındaki akıllı telefon pastası dilimine gerileyerek Samsung'a tek bir yüzde puanı daha yaklaştı.

Samsung %20 Pazar Payıyla Lider Konumda

Üçüncü takvim çeyreği Apple için genellikle büyük bir dönem çünkü en son iPhone serisinin sevkiyatı bu dönemde başlıyor. Üçüncü sırada ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde dünya çapında akıllı telefon pastasından aldığı %14'lük payı koruyan Xiaomi yer aldı.

Küresel akıllı telefon pazarının %9'una sahip olan Oppo, geçen yılın aynı çeyreğinde sahip olduğu %10'luk pazar payından 1 puan kaybederek dördüncü sırada yer aldı.

İlk beşte yer alan markalar arasında 3. çeyrek sevkiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre sağlam bir artış gösteren tek marka TRANSSION oldu. Şirket, daha küçük bir tabandan başlamasına rağmen payını %6'dan %9'a çıkararak %50'lik sağlam bir artış kaydetti.

Peki sizce son çeyrekte akıllı telefon sektörüne damga vuran marka hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.