Apple, Satış Yasağı İçin Saatindeki Bir Özelliğini Geçici Çözüm İçin Kapatabilir!

Apple, sağlık teknolojisine odaklanan şirket Masimo ile yaşanan patent ihlali nedeniyle ABD pazarında Watch 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saat modellerini satamıyor.

ABD Gümrük Dairesi, Series 9 ve Ultra 2 modelleri için önerilen yeni tasarımının Masimo’nun kan oksijen sensörüyle ilgili iki patentinin ihlalini önlemek için yeterli olmadığı kararını verdi.

Masimo'nun avukatları Federal Daire (Federal Circuit) üzerinden yaptıkları başvuruda, “ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın Apple'ın yeniden tasarımının ITC (ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu) kararının kapsamı dışında kaldığına karar verdiğini” açıkladılar.

Apple Yasak Çözümü Olarak Modellerinin Nabız Özelliğini Devre Dışı Bırakabilir

Apple'ın yeniden tasarımı, yeni satılan cihazlardan nabız ölçüm özelliklerini kaldırmak için yapılan bir hamleydi. Bu durumla ilgili daha fazla ayrıntı bekleniyor. Bu arada, Apple'ın Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi satmaya devam edebileceği, ancak bu cihazların artık "nabız ölçme özellikleri içermeyeceği" anlamına geliyor. Bu durum yalnızca ABD için geçerlidir.

Esasen bu, ABD Gümrüğünün Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin "nabız ölçme özellikleri içermedikleri" sürece Masimo patentlerini ihlal etmediğine karar verdiği anlamına geliyor. Bu durum, nabız ölçme özelliklerine sahip mevcut Apple Watch sahiplerini etkilemeyecek.

Masimo'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Apple'ın gizlilik iddiaları gerekçe gösterilerek ayrıntılara yer verilmedi. Ayrıca, ABD temyiz mahkemesinin Apple'ın temyiz süreci boyunca Apple Watch yasağını durdurma talebine ilişkin kararını da bekleniyor.

ABD temyiz mahkemesi Apple'ın ilk ITC kararına ilişkin tüm temyiz süreci boyunca Apple Watch yasağının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir karar verecek. ITC, Apple'ın talebine karşı olduğunu zaten dile getirmişti.

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