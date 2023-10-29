Apple, 'Scary Fast' Etkinliği İçin Özel Davetler Göndermeye Başladı!

Apple, 24 inç iMac ve MacBook Pro için M3 Apple işlemcileri içeren güncellemeleri duyuracağı etkinlikle ilgili özel bir çaba sarf ediyor.

Apple, Lamarr Wilson gibi seçkin influencer'lara özel hediye kutuları gönderiyor. Kutularda bir çift AirPods Max kulaklık ve Pazartesi gecesi etkinliği izlerken tüketmek üzere bazı "tatlı ve ürkütücü" atıştırmalıklar ve içecekler yer alıyor.

Apple, etkinlik için hediye kutusunda yer alan davetiyede de görüldüğü gibi Cadılar Bayramı temasını benimsiyor.

Apple, Influencerlara Davet Gönderdi

"Neredeyse Cadılar Bayramı geldi ve Apple'ın sizin için hazırladığı bazı sürprizler var. Bu etkinlikte gerçekten özel bir şey hazırlayacağız. İzleme deneyiminizi daha iyi hâle getirmek için AirPods Max ile sürükleyici dinlemenin yanı sıra birkaç tatlı ve ürkütücü atıştırmalığın tadını çıkaracağınızı umuyoruz."

Apple'ın etkinlikte M3 işlemcilere sahip yeni nesil Mac'leri duyurması bekleniyor. M3'lü yeni 24 inç iMac'in yanı sıra M3 Pro ve M3 Max konfigürasyonlarına sahip üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar da yenilenecek.

Peki siz bu etkinlikten neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.