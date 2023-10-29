Apple, 'Scary Fast' Etkinliği İçin Özel Davetler Göndermeye Başladı!
Apple, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 'Scary Fast' etkinliği için özel davetler göndermeye başladı. İşte detaylar!
Apple, 24 inç iMac ve MacBook Pro için M3 Apple işlemcileri içeren güncellemeleri duyuracağı etkinlikle ilgili özel bir çaba sarf ediyor.
Apple, Lamarr Wilson gibi seçkin influencer'lara özel hediye kutuları gönderiyor. Kutularda bir çift AirPods Max kulaklık ve Pazartesi gecesi etkinliği izlerken tüketmek üzere bazı "tatlı ve ürkütücü" atıştırmalıklar ve içecekler yer alıyor.
Apple, etkinlik için hediye kutusunda yer alan davetiyede de görüldüğü gibi Cadılar Bayramı temasını benimsiyor.
Apple, Influencerlara Davet Gönderdi
@lamarrwilson OMG Thx @apple for the surprise box! #AppleEvent on October 30th 5pm PT/8pm ET #Halloween #unboxing ♬ original sound - Lamarr Wilson
"Neredeyse Cadılar Bayramı geldi ve Apple'ın sizin için hazırladığı bazı sürprizler var.
Bu etkinlikte gerçekten özel bir şey hazırlayacağız.
İzleme deneyiminizi daha iyi hâle getirmek için AirPods Max ile sürükleyici dinlemenin yanı sıra birkaç tatlı ve ürkütücü atıştırmalığın tadını çıkaracağınızı umuyoruz."
Apple'ın etkinlikte M3 işlemcilere sahip yeni nesil Mac'leri duyurması bekleniyor. M3'lü yeni 24 inç iMac'in yanı sıra M3 Pro ve M3 Max konfigürasyonlarına sahip üst düzey 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar da yenilenecek.
Apple'ın 'Scary Fast' Mac Etkinliği Nasıl İzlenir?
Apple yeni M3 Mac serisini duyurmaya hazırlanıyor. Peki yeni Mac'lerin tanıtılacağı Scary Fast etkinliği nasıl izlenir? Mevcut modellerle aynı görünen ancak M3 işlemci içeren yeni iMac'ler ve MacBook Pro'ların Scary Fast etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
Peki siz bu etkinlikten neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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