Apple Yediği Cezaya Rağmen Spotify'a Karşı Koymaya Devam Ediyor!

Apple geçtiğimiz günlerde şirketin iOS'taki Apple Music rakiplerine suçlamalarda belirtildiği üzere 'zarar vermek için' hâkim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği komisyonu tarafından 1,8 milyar Euro (yaklaşık 2 milyar USD) para cezasına çarptırıldı. Bu cezaya rağmen şirketin, Apple'ı AB'deki uygulama güncellemelerini engellemekle suçlayan ana rakibi Spotify ile hâlâ çözülmemiş sorunları var gibi görünüyor.

Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA) 7 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, geliştiriciler nihayet uygulamalarını AB'deki App Store dışındaki iOS kullanıcılarına dağıtabilecek. Apple'ın App Store'unda bulunan uygulamalar için bile yeni kurallar, geliştiricilerin uygulama içi satın alımlar için alternatif ödeme yöntemleri kullanabilmesini sağlıyor.

Apple, Spotify'ın Yeni Güncellemesini Onaylamıyor

Spotify, 5 Mart'ta iOS uygulaması için Apple'a bir güncelleme sundu. Bu güncellemeyle birlikte platform, App Store'un uygulama içi satın alma sistemini kullanan abonelikleri tamamen kaldırdı. Bunun yerine kullanıcılardan abone olmak için artık Spotify'ın web sitesini ziyaret etmeleri isteniyor.

Ancak The Verge tarafından paylaşılan ve Spotify'dan AB Komisyonu'na gönderilen bir e-postada şirket, Apple'ı o zamandan beri bu güncellemeyi onaylamamakla suçluyor.

Spotify sözcüsü Jeanne Moran, Apple'ın gecikmesinin "uygulama gönderimleriyle ilgili incelemeleri 24 saat içinde tamamladıkları iddiasıyla doğrudan çeliştiğini ve komisyonun belirlediği kabul zaman çizelgesine de aykırı olduğunu" söyledi. Apple ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Apple'ın hoşuna gitmeyen bir durum nedeniyle App Store'daki uygulamaların onayını geciktirmesi alışılmadık bir durum değil ancak görünen o ki 2 milyar dolarlık ceza bile şirketin Spotify konusundaki fikrini değiştirmemiş.

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