Spotify'dan YouTube Benzeri Bir Özellik Geliyor: Artık Şarkıların Klibi İzlenebilecek!

Spotify, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça fazla kullanıcısı ve abonesi olan bir müzik akış platformu. Kullanıcılarına sunduğu canlı ve dikkat çeken özellikleri arasında bir yenisini daha eklemeye başlayan Spotify, geçtiğimiz haftalarda "Şarkı Falı" özelliğiyle gündeme gelmişti.

Şirketin bugün yaptığı yeni duyuruda ise platformda artık bazı şarkıcıların belirli şarkılarının klibi de izlenebilecek. Birçok şarkı açıldığında arkada dönen 10 saniyelik klip kesitleri artık daha uzun versiyonlu ve direkt şarkının klibi olarak uygulama içinde izlenebilecek.

Spotify'da Şarkıların Klibi İzlenebilecek

Şirketin duyurduğu yeni özellik şu an için 11 farklı ülkede bugünden itibaren kullanılabilecek. Bu özellik belirli ülkelerde devreye girdiği gibi şu an sadece belirli sayıdaki şarkıcıların profilleri için geçerli olacak.

Bu sanatçılar arasında Doja Cat, Ed Sheeran ve Ice Spice gibi popüler isimler yer alıyor. Özellik, şarkı çalmaya başladığı zaman şarkı adının hemen üzerinde yer alan "Videoya geç" simgesinden şarkının klibi izlenmeye başlanabilecek. Bu butona tıklandığı zaman şarkı, video kliple birlikte baştan başlıyor olacak.

Aynı zamanda eğer videodan sadece sese dönüş yapılmak istendiği zaman da aynı noktada "Ses geç" simgesi duruyor olacak ve oraya tıklayarak eski kullanıma dönüş yapılabilecek.

Premium aboneliği olan kullanıcıların özelliğe şu an erişebildiği ülkeler şu şekilde: