Apple Spring Loaded Etkinliğinde Neler Göreceğiz?

Apple Spring Loaded etkinliğinde bizi büyük sürprizler bekliyor. Apple etkinlikleri, yeni tip koronavirüs salgınından ötürü çevrim içi olarak düzenlenmeye başladığından etkinliklerden birkaç hafta önce haberdar olduğumuz günler ne yazık ki geride kaldı. Bu akşam düzenlenecek olan etkinliğin duyurusu ise birkaç gün önce yapıldı.

Bugünkü büyük etkinlikte tanıtımı yapılacak ürün ve hizmetler hakkında çok fazla söylenti var. Etkinlikte tanıtılacak Apple ürün ve hizmetleri hakkında kesin olarak etkinlik sırasında bilgi sahibi olabilsek de söylentileri değerlendirmekte fayda var.

Geçen yıl yapılan bahar etkinliğinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek COVID-19 vakalarından ötürü şirket yarı canlı etkinlikleri bırakmıştı. Etkinlik her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve etkinlikte tanıtılanları sizlere ayrıntılı olarak aktaracağız fakat o zamana kadar etkinlikte nelerin tanıtılabileceğinin üzerinde duralım.

Apple Spring Loaded Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerin ilk sırasında yeni iPad Pro yer alıyor. iPad Pro'nun son nesil teknoloji ile donatılarak bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşturulacağı söylenmişti. Bu nedenle yeni iPad Pro'nun akşamki etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Etkinlikte 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı iPad Pro modelinin tanıtılması bekleniyor. Tanıtılacak olan modellerin ekranında mini-LED teknolojisinin yer alacağı tahmin ediliyor. Mini-LED teknolojisinin avantajları arasında daha fazla parlaklık ve daha iyi pil ömrü sağlaması bulunuyor. Bu teknoloji şu anda iPhone modellerinde yer alan OLED'in yerine gelebilir.

Yeni modellerle kullanılacak ekran teknolojisinin iPad Pro modellerinin öncekilere kıyasla biraz daha fazla kalınlığa sahip olmasına sebebiyet verebileceği söyleniyor. COVID-19 salgını yüzünden tedarikte meydana gelen aksaklıkları da unutmamak gerekiyor. Ürün bu nedenle bugün tanıtılsa bile daha ileri tarihte satışa sunulabilir.

Yeni iPad Pro modellerinde işlemci değişikliğinin olacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre yeni modellerde A14X olarak isimlendirilen bir işlemci yer alacak. Bu işlemci, Mac'lerde yer alan M1'in temelini oluşturan teknoloji ile aynı teknolojiyi kullanacak. Bu da kullanıcılara gerçekten büyük bir performans artışı sağlayabilir.

Tanıtılması beklenen bir diğer ürünün de iPad Mini olacağı söyleniyor. İddiaya göre 8,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak tablette teknik özellik bakımından yeni iPad Pro'ya kıyasla daha az değişiklik olacak.

Model, önceki iPad Mini modellere benzer bir tasarıma sahip olacak. Ürünün sahip olacağı yeni işlemci sayesinde performans anlamında büyük bir artışın elde edileceği söylentiler arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak yeni bir Apple Pencil'ın da tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın UWB teknolojisine sahip olduğu söylenen AirTags isimli bir takip cihazını da tanıtacağı tahmin ediliyor. Etkinlikten beklenenler arasında "Find My" uyumlu uzaktan kumandaya sahip yeni bir Apple TV de yer alıyor.