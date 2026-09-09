Yeni iPhone'lar Geliyor! Apple Store Etkinlik Öncesi Erişime Kapandı

Apple bu akşam 20:00'da düzenleyeceği etkinlikte iPhone 18 Pro serisi başta olmak üzere en yeni ürünlerini vitrine çıkaracak. Bu sayede merakla beklenen yeni Apple ürünlerinin özelliklerini ve fiyatlarını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Marka bu kapsamda kısa bir süre önce Apple Store'u erişime kapattı. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Apple Store Neden Kapandı?

Apple bu sene de geleneği sürdürüyor. Marka her etkinlik öncesinde Apple Store'u geçici bir şekilde erişime kapatıyor. Bunun nedeni ise etkinlikte tanıtılacak ürünlerin siteye eklenmesi diyebiliriz. Tabii bunu sadece ürün eklemesiyle kısıtlayamayız. Halihazırda satışta olan bazı ürünlerin satıştan kaldırılması ve mevcut fiyatların güncellenmesi (genellikle zam) gibi durumlar da söz konusu olabilir.

Şu anda Apple Store'a girmeye çalıştığınızda karşınıza 'Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.' uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Yani şu anda Apple'ın web sitesinden bir ürün siparişi vermek mümkün değil diyebiliriz.

Apple Bugün Hangi Ürünlerini Tanıtacak?

Apple'dan şu ana dek bugünkü etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Fakat geçmiş raporlara göre bugün iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12 ve AirPods 5 gibi ürünler vitrine çıkacak. Standart iPhone 18'in ise bugün vitrine çıkması beklenmiyor. Çok yüksek ihtimalle bu akıllı telefon 2027'nin başlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple Store Ne Zaman Açılacak?

Bunun resmi bir zaman aralığı yok. Fakat şirketin geçmiş hamlelerini göz önüne aldığımızda Apple Store'un bu akşamki etkinliği sonuna dek kapalı kalacağını söyleyebiliriz. Yüksek ihtimalle mağaza tekrardan erişime açıldığında etkinlikte tanıtılan ürünlerin eklendiğini ve potansiyel fiyat değişikliklerini göreceğiz.

Editörün Yorumu

Apple'ın bugün düzenleyeceği etkinliği heyecanla bekliyorum. Özellikel markanın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu çok merak ediyorum. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa şirket bugün ilk kez katlanabilir telefon pazarına giriş yapacak. Umarım yeni model kullanıcıların beğenisini kazanır.