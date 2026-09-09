SWAT Komutanı Olduğunuz Sürükleyici Oyun İndirimde!

Epic Games'te ve Steam'de FPS oyunlarını sevenler için yeni bir indirim kampanyası başladı. Bu kapsamda seçkin bir SWAT komutanı olduğunuz popüler yapımın fiyatında kayda değer bir düşüş yapıldı. Peki bu oyunun adı ne ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Ready Or Not Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Ready Or Not için Steam'de yüzde 50'lik bir indirim söz konusu. Oyunun fiyat etiketi bu son değişiklikle birlikte 28,99 dolardan (1.405 TL) 14,49 dolara (702 TL) kadar geriledi. Yani 703 TL'lik bir indirim yapıldığını söylemek mümkün. Aynı zamanda kampanya 18 Eylül'e kadar sürecek. Önünüzde karar vermek için bolca vakit olacak.

Ready Or Not Epic Games'te Kaç TL İndirime Girdi?

Epic Games'te de bir indirim karşımıza çıkıyor. Şu anda Ready Or Not'ı platformdan 699 TL yerine 349,50 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Eğer bir PC kullanıcısıysanız yapımı en azından şu anda Epic Games'ten satın almak daha mantıklı gibi görünüyor. Buradaki kampanya bitiş tarihi ise 17 Eylül olarak açıklandı.

Ready Or Not Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Ready or Not için Xbox’ta bir indirim görünmüyor. Yapımı platformdan indirimsiz bir şekilde 999 TL’den satın alabiliyorsunuz. Bunun yanında PlayStation’da ise durum daha farklı. Oyunu yüzde 25 indirimle 10 Eylül’e kadar 1.611 TL’ye kütüphanenize ekleme imkanınız var.

Ready Or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not, tehlikeli suç operasyonlarını konu alan taktiksel bir birinci şahıs nişancı oyunu diyebiliriz. Silahlı şüpheliler, ölümcül bubi tuzakları ve rehine krizleri, görevlerdeki temel tehditler arasında. Yapımda kapalı alanların optik kameralarla kontrolü ve dikkatli ilerleme, operasyonların önemli parçalarını oluşturuyor. Silahlar, taktiksel kalkanlar ve çeşitli ekipmanlar ise görevin koşullarına göre seçilip kullanılabiliyor.

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 64-bit Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Eğer adrenalin dolu bir yapım arıyorsanız Ready or Not sizin için oldukça uygun bir seçenek. Özellikle bir SWAT komutanı olduğunuz bu oyunda sanki gerçekten bir operasyona çıkıp suçluları yakalıyormuşsunuz gibi bir his yaşayacaksınız. Bu nedenle özellikle Epic Games’teki indirimi kaçırmamanızı öneririm.