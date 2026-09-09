Toyota Corolla Fiyat Listesi: 791 Bin TL İndirim Var!

Toyota Corolla'nın Eylül 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla beraber güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Ayrıca Corolla'dan Corolla Hybrid'e kadar birçok model için Eylül ayına özel kampanya bulunuyor. Böylece daha düşük bir fiyata Toyota otomobil satın alınabiliyor. Kampanyalı araçların stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.

Toyota Corolla'nın Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.850.000 TL 695.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 603.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 630.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 791.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL 667.500 TL

1.5 Vision Plus Multidrive S sürümü, kampanya kapsamında 2 milyon 545 bin TL yerine 1 milyon 850 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 695 bin 500 TL'lik bir indirim mevcut. 1.5 Dream Multidrive S sürümü 2 milyon 753 bin 500 TL'den 2 milyon 150 bin TL'ye düştü. Bu versiyonda ise 603 bin 500 TL tutarında bir indirim bulunuyor.

Otomobilin 1.5 Dream X-Pack Multidrive S sürümü 2 milyon 905 bin TL yerine 2 milyon 275 bin TL'ye satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 630 bin TL'lik bir indirim yer alıyor. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S ise 3 milyon 126 bin TL'den 2 milyon 335 bin TL'ye düştü. Arada 791 bin TL tutarında bir fark mevcut.

Toyota Corolla Hybrid'in Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 513.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL 522.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT sürümü 3 milyon 53 bin TL yerine 2 milyon 540 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 513 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT sürümü ise 3 milyon 297 bin TL'den 2 milyon 775 bin TL'ye düştü. Bu sürümde ise 522 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Toyota Corolla Cross Hybrid'in Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.385.000 TL 2.875.000 TL 510.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.625.000 TL 3.080.000 TL 545.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.195.000 TL 3.567.000 TL 628.000 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 3 milyon 385 bin TL yerine 2 milyon 875 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Böylece kampanya kapsamında 510 bin TL indirim yapıldı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT ise 3 milyon 625 bin TL'den 3 milyon 80 bin TL'ye düştü. Arada 545 bin TL bir fark mevcut. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin 4 milyon 195 bin TL yerine 3 milyon 567 bin TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 628 bin TL'lik indirim yer alıyor.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Eylül 2026)

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid'e Özel ÖTV Oranı ile Fiyatlar Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatlar İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.905.000 TL 2.188.000 TL 717.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 2 milyon 905 bin TL yerine 2 milyon 188 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Arada 717 bin TL fark mevcut. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 3 milyon 50 bin TL'den 2 milyon 783 bin TL'ye düştü. Yani 267 bin TL tutarında bir indirim mevcut. Bu arada 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT sürümünün 3 milyon 50 bin TL yerine 2 milyon 783 bin TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 267 bin TL'lik indirim yer alıyor.

Editörün Yorumu

Toyota Corolla, Eylül ayına özel başlatılan kampanya kapsamında otomobil daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin Arabanın 1.5 Flame X-Pack Multidrive S sürümü, kampanya kapsamında 3 milyon 126 bin TL yerine 2 milyon 335 bin TL'ye satılıyor. Yani 791 bin TL'lik indirim mevcut. Bu arada Toyota Corolla'nın Türkiye'de Ağustos 2026'da en çok satılan arabalar listesinde üçüncü sırada yer aldığını belirteyim. Otomobil geçtiğimiz ay 2 bin 386 adet satıldı.