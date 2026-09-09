ChatGPT'yi Geliştiren Şirketi Konu Alan Artificial'dan Fragman Geldi

OpenAI, yapay zeka alanında büyük bir hareketlenmeye yol açtı fakat bu süre zarfında şirket içinde birçok olay yaşandı. Bunlar sinema alanında önemli işlerin altına imza atmış kişilerin de dikkatinden kaçmadı. 2025 yılının ikinci yarısına doğru 2023 yılında CEO'luk görevinden uzaklaştırılan Sam Altman'ı merkezine alan bir film üzerinde çalışmalara başlandı.

Artificial adı verilen bu film hakkında o zamandan bu yana çok fazla gelişme paylaşılmadı. Hâliyle filmin geleceği de merak edilmeye başlandı. Tam unutulmaya başlanmışken filmden fragman geldi. Üstelik içerik açısından filmin tam olarak neler sunacağı hakkında da önemli bilgiler sağlıyor.

Artificial Fragmanı Neler Sunuyor?

Artificial'ın aslında ilk başta OpenAI CEO'su Sam Altman'ın 2023 yılında görevinden uzaklaştırıldığı dönemi ele alması bekleniyordu. Hatta biraz mizahi yönden ağır basan film olacaktı. Paylaşılan fragman ise bununla sınırlı kalınmayacağını ortaya koyuyor. Andrew Garfield tarafından canlandırılan Sam Altman karakterini odak noktasına alan fragman epey kasvetli atmosfere sahip.

Altman, dünyanın sorunlarını çözecek bir şey geliştirdiklerini ifade ediyor. Hatta yapay zekayı geliştirdikten sonra geri dönüşün bir daha mümkün olmadığını, bunun büyük sonuçları olabileceğine değiniliyor. İlerleyen kısımlarda Altman, silahların olduğu bir odaya girip bilgisayarını çıkarıyor ve insanları bu teknolojiye yönlendirecek kişilerin kendileri olacağını ifade ediyor.

Hatırlatmak gerekirse bu filmin arkasında başlangıçta Amazon vardı fakat şirket, OpenAI'a 50 milyar dolarlık yatırım yapmaya karar verdi. Haziran 2026'da ise filmi devretti. Artificial'ın hakları artık Neon'da. Fragman da bizzat bu film yapım ve dağıtım şirketinin YouTube kanalı üzerinden yayınlandı.

Artificial Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Artificial filmi, 25 Aralık 2026 tarihinde gösterime girecek. Tabii, bu Amerika Birleşik Devletleri için geçerli olan tarih. Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor ama 2026 bitmeden önce Türkiye'deki izleyicilerle buluşma ihtimali biraz düşük görünüyor. Kesin olmamakla birlikte 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'de gösterime girebilir.

Artificial'ın Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Andrew Garfield: Sam Altman (OpenAI CEO'su)

Sam Altman (OpenAI CEO'su) Yura Borisov: Ilya Sutskever (OpenAI'ın kurucularından)

Ilya Sutskever (OpenAI'ın kurucularından) Mark Rylance: Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton Ike Barinholtz: Elon Musk

Editörün Yorumu

Fragmandaki detaylara bakılacak olursa proje çok daha büyük bir şeye dönüşmüş durumda. Başta mizahi bir dille süreci eleştiren film olması düşünülüyordu. Şimdiyse Sam Altman'ın uzaklaştırılıp dönmesinden çok daha fazlası ele alınacak. Belki de Altman'ın uzaklaştırılmasının tek başına çok da uzun ve etkileyici bir içerik sağlamadığının farkına varılmıştır.