vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Tasarımı Belli Oldu

vivo'nun üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonu X500 Pro Max için geri sayım başladı. Geçen hafta performans testlerine giren modelin son olarak tasarımı ortaya çıktı. Peki vivo X500 Pro Max nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

vivo X500 Pro Max Nasıl Görünecek?

vivo’nun üst düzey yöneticilerinden Huang Tao kısa bir süre önce vivo X500 Pro Max’in tasarımını paylaştı. Buna göre markanın yeni telefonu bir önceki nesil vivo X300 Ultra’ya benzer şekilde dairesel bir kamera modülüyle gelecek. Aynı zamanda arka panelin çift tonlu bir yapıda olduğunu da söyleyebiliriz.

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Yöneticinin paylaştığı tanıtım afişinde akıllı telefonun 400 mm telekonvertör desteğine sahip olacağı da görülüyor. Bunu biraz daha açacak olursak bu destek sayesinde periskop telefoto kameraya harici bir lens takılarak odak uzaklığının 400 milimetre eşdeğerine çıkarılması mümkün olacak. Bu sayede çok uzaktaki nesneleri yakınlaştırarak çekebileceksiniz.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?​

Ekran boyutu: 6,85 inç

Ekran türü: BOE Q11 2K

Ekran yenileme hızı: 144 Hz bekleniyor

İşlemci: Dimensity 9600 serisi

CPU çekirdekleri: 3,10 GHz hızında 3 çekirdek 4,35 GHz hızında 3 çekirdek ve 4,55 GHz hızında 2 çekirdek

GPU: Mali-G2-Ultra-NX MC12

Ön kamera: Otomatik odaklamalı 50 megapiksel

Ana kamera: 50 megapiksel

Ultra geniş açılı kamera: 50 megapiksel

Telefoto kamera: 200 megapiksel

Parmak izi okuyucu: Ultrasonik ekran içi

Hoparlör: Çift hoparlör

Suya ve toza dayanıklılık: IP68 ve IP69

Kablolu şarj: 90W

Kablosuz şarj: 40W bekleniyor

İşletim sistemi: OriginOS 7 tabanlı Android 17

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X500 Pro Max 21 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu sayede ürünün tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Fiyat konusuna gelecek olursak vivo X300 Pro Türkiye'de an itibariyla 86.391 TL'den satılıyor. vivo X500 Pro Max daha güçlü olacağından 100.000 TL civarı bir fiyatla satışa çıkabilir.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Yukarıda da görüldüğü gibi vivo’nun ülkemizde oldukça fazla telefonu satılıyor. Buna örnek olarak vivo X300 Pro ve vivo X300 Ultra gibi üst seviye modellerini verebiliriz. Bu telefonları satın alabiliyorsunuz. Bu kapsamda vivo X500 Pro Max de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max özellikle kamera performansını ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir seçim olacak gibi görünüyor. Bunun dışında tasarımının büyük oranda bir önceki nesille aynı kalması da beni çok fazla şaşırtmadı. Zira birçok Çinli marka kameraya odaklanan modellerinde genellikle dairesel modülleri tercih ediyor. Kısacası vivo X500 Pro Max de böyle bir model olacak diyebilirim.