Apple'dan Tarayıcı Performanslarına İyileştirme: %60'a Varan Performans Artışı Geliyor!

Apple, web tarayıcısı Safari ve temel olarak Safari'de kullanılan WebKit tarayıcı motorunda önemli performans iyileştirmeleri yaptığını duyurdu. Bu iyileştirmeler, Speedometer 3.0 adlı yeni bir tarayıcı benchmarkında %60'a varan performans artışı sağladığını ortaya koyuyor.

Resmi bir WebKit blog yazısı aracılığıyla duyurulan bu güncelleme, gelişmiş optimizasyonlar sayesinde daha hızlı web tarama deneyimleri vaat ediyor.

Google, Intel, Microsoft ve Mozilla gibi sektör devlerinin iş birliğiyle geliştirilen Speedometer 3.0, adil tarayıcı test standartlarını hedefliyor. Geliştirilmiş kıyaslama daha ayrıntılı veriler toplayarak web geliştiricilerine de yeni yetenekler kazandırıyor.

Performans Artışı Yalnızca Safari ile Sınırlı Değil

Safari'nin optimizasyon çalışmaları, 17.0 sürümünden 17.4 sürümüne kadar Speedometer puanlarında şimdiden %60'lık bir artış göstermiş durumda. Bu geliştirmenin daha hızlı ve daha duyarlı web uygulamalarına yol açması bekleniyor.

Apple'ın geçmişteki yaklaşımlarında kıyasla iş birliğine dayalı geliştirmeye yönelmesi pek çok kişiyi de şaşırtıyor. Rakip tarayıcıların App Store'a dahil olmak için Apple'ın WebKit motorunu kullanması gerekliliğine rağmen bu girişim WebKit'in performansını evrensel olarak iyileştirmeyi amaçlıyor. Hem Safari kullanıcıları hem de diğer tarayıcıların kullanıcıları için daha iyi bir tarama deneyimi vaat eden bu gelişme gerçekten de oldukça değerli.

Bu çalışmaların gelecekte somut anlamda ne gibi etkiler göstereceğini görmek için şimdilik biraz daha beklememiz gerekecek.

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