Apple Türkiye iPhone'lara Zam Yaptı: Fiyatlar 130 Bin TL'yi Aştı

TL'nin dolar karşısında bir kez daha değer kaybetmesinin ardından hareket geçen Apple, Türkiye'deki sevilen ürünlerine zam yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 16e dahil tüm telefonların fiyatı ve Apple Watch fiyatlarına zam geldi. Peki en pahalı iPhone kaç TL oldu?

Apple, Türkiye'deki iPhone Fiyatlarına Zam Yaptı

Bir süredir TL/Dolar kurunun sabit kalmasından dolayı iPhone fiyatlarını güncellemeyen Apple, 19 Mayıs'ta başlayan dalgalanmanın ardından bu kararından vazgeçti ve zam kararı aldı. Zam oranı vergiler nedeniyle değişkenlik gösterirken, en ucuz model olan iPhone 16e bile 47.999 TL yerine yüzde 4'ün üzerinde zamlanarak 49.999 TL oldu. Tüm modellerde ise durum şu şekilde:

Model Depolama Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı iPhone 16 128 GB 64.999 TL 69.999 TL %7.69 iPhone 16 256 GB 69.999 TL 75.499 TL %7.86 iPhone 16 512 GB 79.999 TL 86.499 TL %8.13 iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL 79.999 TL %8.11 iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL 85.499 TL %8.23 iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL 96.499 TL %8.43 iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL 89.999 TL %8.43 iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL 95.499 TL %8.52 iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL 106.499 TL %8.67 iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL 117.499 TL %8.80 iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL 109.999 TL %10.00 iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL 120.999 TL %10.00 iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL 131.999 TL %10.00

En pahalı modell olan iPhone 16 Pro Max'te ise zam oranı yüzde 10 oldu. Öncede Türkiye'de 99.999 TL'ye satılan 128 GB iPhone 16 Pro Max, yüzde 10 zamlanarak 109.999 TL oldu. 1 TB versiyonunun fiyatı ise 131.999 TL oldu. Dolara çevirdiğimizde bu neredeyse 3.500 dolar yapıyor. Belirtmekte yarar var ki bu fiyatların yüksekliğinin temel nedeni hala Türkiye'deki yüksek vergi oranları.

Apple Watch Fiyatları Zamlandı

Apple, Türkiye'deki son zammını genel olarak iPhone'larla sınırlı tutarken, Apple Watch'lar da bu değişiklikten etkilendi. Apple Watch Ultra 2, 49.999 TL'ye satılırken yüzde 12 zam ile 55.999 TL oldu. Apple Watch Series 10 ise 18.299 TL'ye satılırken, yüzde 9'un üzerinde zamlanarak 19.999 TL oldu.

Model Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı Apple Watch Ultra 2 49.999 TL 55.999 TL %12.00 Apple Watch Series 10 18.299 TL 19.999 TL %9.29

Apple'ın yakın zamanda satışa sunduğu M4'lü MacBook Pro modellerinde şimdilik herhangi bir değişiklik gözlemlenmezken, bizim gözümüze takılan zamlı ürünler bunlar oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.