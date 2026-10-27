Apple, Türkiye'de Mac Fiyatlarına Zam Yaptı: Artış Yüzde 8,7'ye Ulaşıyor

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Apple, Türkiye'de satılan Mac modellerinin fiyatlarını duyuru yapmadan artırdı. 27 Ekim 2026 itibarıyla resmi mağazada yer alan yeni fiyatlara göre zam oranları yüzde 4,1 ile yüzde 8,7 arasında değişiyor. Giriş seviyesindeki MacBook Neo artık 49.999 TL'den satılıyor.

Oransal olarak en büyük artış MacBook Neo'da. Modelin fiyatı 45.999 TL'den 49.999 TL'ye çıktı ve yüzde 8,7 zamlandı. Tutar olarak en sert artış ise MacBook Pro 16 inç ile Mac Studio M5 Ultra'da yaşandı. Her iki model de 15.000 TL pahalandı.

Zamlanan Mac Modellerinin Yeni Fiyatları

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış MacBook Neo 45.999 TL 49.999 TL %8,7 MacBook Air 13 inç 84.999 TL 89.999 TL %5,9 MacBook Air 15 inç 94.999 TL 99.999 TL %5,3 MacBook Pro 16 inç 194.999 TL 209.999 TL %7,7 Mac mini 59.999 TL 62.499 TL %4,2 Mac mini M5 Pro 114.999 TL 119.999 TL %4,3 Mac Studio M5 Max 167.999 TL 174.999 TL %4,2 Mac Studio M5 Ultra 369.999 TL 384.999 TL %4,1

MacBook Air 15 inç 100 Bin TL Sınırında

MacBook Air ailesinde iki model de 5.000 TL zam aldı. 13 inçlik model 89.999 TL'ye, 15 inçlik model 99.999 TL'ye yükseldi. Böylece 15 inçlik MacBook Air, 100 bin TL sınırının hemen altında konumlandı.

MacBook Pro 16 inç ise 194.999 TL'den 209.999 TL'ye çıktı. M5 Pro ve M5 Max çip seçenekleriyle sunulan model, yüzde 7,7 ile listedeki en yüksek ikinci zam oranına sahip.

Masaüstü Modellerde Zam Oranı Daha Düşük

Mac mini ve Mac Studio tarafında artışlar yüzde 4 civarında kaldı. Standart Mac mini 2.500 TL zamla 62.499 TL'ye, M5 Pro işlemcili Mac mini ise 119.999 TL'ye yükseldi. Bu grup, listedeki en düşük oranlı artışları içeriyor.

Mac Studio M5 Max 174.999 TL'den, Mac Studio M5 Ultra ise 384.999 TL'den satılıyor. Ultra modelin zammı oransal olarak listenin en düşüğü olsa da 15.000 TL'lik tutarıyla en yüksek artışlar arasında yer alıyor.

M6 Çipli iMac ve MacBook Pro 14 inç Yeni Fiyatla Geliyor

Apple aynı gün M6 çipli iMac ve MacBook Pro 14 inç modellerini de tanıttı. Bu iki modelin fiyatları zam değil, yeni modellerin satışa çıkış fiyatı. iMac 104.999 TL'den, MacBook Pro 14 inç ise 137.999 TL'den başlıyor.

Önceki nesil M4 iMac 99.999 TL'den, M5 çipli MacBook Pro 14 inç ise 129.999 TL'den satılıyordu. İki modelin ön siparişi 28 Ekim'de başlıyor. MacBook Pro 14 inç 6 Kasım'da satışa çıkacak.

Mac Almayı Düşünenler Ne Yapmalı

Mac almayı planlıyorsanız eski fiyatlı stok bulunduran yetkili satıcılara ve e-ticaret sitelerine bakmanızı öneririz. Bu kanallarda zam öncesi fiyattan satılan ürünler bir süre daha bulunabilir. Önceki nesil M4 iMac ve M5 MacBook Pro 14 inç için de daha uygun fiyatlar çıkabilir.