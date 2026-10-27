M6 Çipli 14 İnç MacBook Pro Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı 137.999 TL

Apple, 27 Ekim 2026'da M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro'yu tanıttı. Bu cihaz, M5 çipli giriş seviyesi modelin yerini alıyor. Türkiye fiyatı 137.999 TL'den başlıyor. Ön siparişler 28 Ekim'de açılıyor, satışlar 6 Kasım'da başlıyor.

M6 Çipin Getirdiği Performans Artışı

M6 çipte 12 çekirdekli işlemci ve 12 çekirdekli grafik birimi var. İkisi de bir önceki nesle göre ikişer çekirdek fazla. Grafik biriminin her çekirdeğinde ayrıca bir Neural Accelerator bulunuyor. Apple, grafik performansının M5 çipli modele göre yüzde 30'a kadar arttığını söylüyor.

Yapay zekâ tarafındaki artış da dikkat çekiyor. Apple'ın verilerine göre cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ işleri yüzde 25'e kadar daha hızlı. Neural Engine ise 1,9 kata kadar daha hızlı çalışıyor. Bu rakamların hepsi üreticinin kendi testlerine dayanıyor.

Bellek, Depolama ve Ekran Özellikleri

Yeni modelde standart bellek 16 GB ve 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Bellek bant genişliği 170 GB/sn. Depolama 1 TB'tan başlıyor ve 4 TB'a kadar çıkıyor. Böylece giriş modelinin depolaması M5 modele göre iki katına çıkmış oluyor.

Ekranda büyük bir değişiklik yok. Cihazda 1600 nit tepe HDR parlaklığa ulaşan 14 inç Liquid Retina XDR ekran kullanılıyor. Yansımaları azaltan nano-texture ekran yine ek seçenek olarak sunuluyor. Uzun süredir konuşulan OLED ve dokunmatik ekran bu modelde yok.

Pil Ömrü ve Bağlantı Seçenekleri

Apple'a göre 24 saate kadar çıkan pil ömrü, bugüne kadarki en uzun Mac pil ömrü. Daha yüksek güçlü uyumlu bir USB-C adaptörle pil yaklaşık 30 dakikada yüzde 50'ye doluyor. Cihaz prize takılıyken de pilde çalışırken de aynı performansı veriyor.

Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6E'den Wi-Fi 7'ye, Bluetooth 5.3'ten Bluetooth 6'ya geçiliyor. Kasada HDMI, MagSafe 3, üç Thunderbolt 4 girişi, SDXC kart yuvası ve kulaklık girişi var. Cihaz iki harici ekranı destekliyor ve 12 MP Center Stage kamerayla geliyor.

Türkiye Fiyatı ve Satış Tarihi

M6 çipli 14 inç MacBook Pro, Türkiye'de 137.999 TL'den satışa çıkıyor. ABD'de başlangıç fiyatı 1.999 dolar. Uzay Siyahı ve Gümüş olmak üzere iki renk seçeneği var. Cihaz macOS 27 ile birlikte geliyor.

M5 Pro ve M5 Max çipli modeller satışta kalmaya devam ediyor. Profesyonel bir kullanıcıysanız ve OLED ekranlı yeni tasarımı bekliyorsanız acele etmeyin. M1 ya da Intel işlemcili bir MacBook kullanıyorsanız, bu model daha uzun pil ömrü ve ciddi bir performans artışıyla mantıklı bir yükseltme.