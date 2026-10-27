Apple'ın yeni telefonu iPhone 18e'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18e'nin özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, serinin bir önceki modeli iPhone 17e ile aynı yenileme hızına sahip olacak. Güçlü işlemci ile birlikte gelmesi beklenen cihazda yalnızca bir adet arka kamera bulunacak.

iPhone 18e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,12 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: A20

Arka Kamera: 48 MP

Ön Kamera: 24 MP

iPhone 18e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre iPhone 18e 6,12 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17e'de 6,1 inç ekran boyutu, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 60Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

iPhone 18e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone 18e'nin A20 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada iPhone 17e'de A19 işlemcisi tercih edilmişti.

iPhone 18e'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17e'de 48 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

iPhone 18e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18e'nin 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve Super Retina XDR OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17e, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

iPhone 18e, donanım açısından bazı önemli yenilikler sunsa da ekran tarafında beklentilerin gerisinde kalabilir. Özellikle 2027 yılında piyasaya çıkması beklenen bir telefonun 60Hz ekran kullanacak olmasının önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu arada telefonun yeni işlemci sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.