Motorola'dan 108 MP Kameralı Telefon! 120Hz Ekran ve Dahası

Motorola, Moto G47 Power isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Moto G47 Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1604 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1050 nit

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 30W

Ana Kamera: 108 MP (f/1.7)

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Motorola Moto G47 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1050 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Bu arada Motorola Moto G47'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1050 nit parlaklık mevcut.

Motorola Moto G47 Power'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Motorola Moto G47'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Motorola Moto G47 Power'ın İşlemcisi Nasıl?

Moto G47 Power'ın gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS, çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G ve vivo V50 Lite 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti.

Motorola Moto G47 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G47 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Moto G47 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Moto G47 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemiyle birlikte gelen Motorola Moto G47 Power'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 400 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 19 bin 910 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Ayrıca telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söylemek mümkün.