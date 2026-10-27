M6 İşlemcili Yeni iMac Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple, 27 Ekim 2026'da M6 işlemcili yeni iMac'i tanıttı. Bilgisayarın Türkiye fiyatı 104.999 TL'den başlıyor. Ön siparişler 28 Ekim'de açılıyor, satışlar ise 6 Kasım 2026'da başlayacak. Tasarım aynı kaldı, değişikliklerin hepsi kasanın içinde.

M6 İşlemci ile Gelen Performans Artışı

Yeni iMac'te 12 çekirdeğe kadar CPU ve 12 çekirdeğe kadar GPU bulunuyor. Bu, önceki nesle göre iki işlemci ve iki grafik çekirdeği fazlası demek. Apple, M6'nın M4'e göre grafikte 2 kata kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Işın izleme kullanan oyunlarda da benzer bir artış vaat ediliyor.

Yapay zekâ tarafında çift 16 çekirdekli Neural Engine kullanılıyor. Şirket, cihaz üzerindeki yapay zekâ performansının M4'e göre 5 kata kadar arttığını belirtiyor. SSD okuma ve yazma hızlarının da önceki nesle göre 2 kata kadar yükseldiği ifade ediliyor. Bu rakamların hepsi üretici verisine dayanıyor.

Ekran, Kamera ve Ses Özellikleri

24 inç olarak tanıtılan 4.5K Retina ekranın gerçek köşegeni 23,5 inç. Panel 500 nit parlaklık ve P3 geniş renk desteği sunuyor. Yansımayı azaltan nano doku cam seçeneği ise yalnızca 12 çekirdekli modellerde tercih edilebiliyor.

Ekranın üstünde Center Stage ve Masa Görünümü destekli 12 MP kamera yer alıyor. Ses tarafında altı hoparlörlü sistem korunuyor. Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses ve üç mikrofonlu dizi de cihazda bulunuyor.

Bağlantı Seçenekleri ve Aksesuarlar

Yeni iMac, Apple'ın N1 kablosuz çipiyle Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği kazandı. 12 çekirdekli modellerde dört USB-C portunun tamamı Thunderbolt 4 destekliyor. Başlangıç modelinde ise iki Thunderbolt 4 port var. Cihaz iki adede kadar 6K harici ekran çalıştırabiliyor.

2,5 Gigabit Ethernet de yalnızca 12 çekirdekli modellerde sunuluyor. Touch ID'li Magic Keyboard bu modellerde standart geliyor. 10 çekirdekli modelde ise ek seçenek olarak alınabiliyor. Renk seçenekleri mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş olarak değişmedi.

Yeni iMac Türkiye Fiyatı

10 çekirdekli CPU ve GPU'ya sahip başlangıç modeli 104.999 TL'den satılacak. 12 çekirdekli model ise 119.999 TL'den başlıyor. Fiyatlara yüzde 20 KDV dahil. ABD'de ise iki model sırasıyla 1.499 ve 1.699 dolardan satışa çıkıyor.

Cihaz kutudan macOS 27 ile çıkıyor. Ancak işletim sistemindeki yeni Siri, Ekim 2026 itibarıyla beta aşamasında ve Türkçeyi desteklemiyor. Desteklenen diller arasında İngilizce, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca bulunuyor.

Yükseltme Yapmak İsteyenler İçin Değerlendirme

M1 veya Intel işlemcili bir iMac kullanıyorsanız fark net biçimde hissedilecek. M4 iMac sahipleri için ise tek başına yükseltme sebebi zayıf, çünkü tasarım ve ekran aynı kaldı. Ethernet ve dört Thunderbolt port istiyorsanız 12 çekirdekli modele yönelmeniz gerekiyor.