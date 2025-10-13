Apple'ın Popüler Uygulamasının İsmi Değişti!

Teknoloji devi Apple, kısa süre önce sessiz sedasız yaptığı bir hamleyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket yeni bir duyuru sırasında Apple TV+ adlı yayın servisinin adını değiştirdiğini açıkladı. Bu karar beklenmedik oldu. İşte ayrıntılar...

Apple TV+, Artık "Apple TV" İsmine Sahip

Apple, geçtiğimiz günlerde “F1: The Movie” filminin yayın tarihini açıklarken önemli bir duyuru daha yaptı. Yayın servisi Apple TV+ artık sadece Apple TV adıyla anılacak. Yani platformun adındaki “+” işareti tamamen kaldırıldı ve marka daha sade hale getirildi. Şirketin resmi internet sitesi ise henüz bu yeni isimle güncellenmiş değil.

Aslında Apple’ın “Apple TV” adını yıllardır kullandığı bir ürünü bulunuyor. Şirket bu isimle sattığı set-top box cihazıyla kullanıcıların televizyonlarında içerik izlemesini sağlıyor. Aynı isim iPhone, iPad, Mac ve akıllı televizyonlar gibi pek çok platformda yer alan Apple TV uygulaması için de kullanılıyor. Bu uygulama hem Apple’ın kendi yapımlarını hem de farklı servislerden içerikleri tek bir yerde topluyor. Yani Netflix alternatifi bir platform.

Bu durumda bir kullanıcı “Apple TV kullanıyorum” dediğinde bunun cihazı mı yoksa uygulamayı mı kastettiği anlaşılmayabilir. Bu da kaçınılmaz olarak kafa karışıklığına yol açacaktır. Teknoloji devinin de bu durumun farkında olması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.