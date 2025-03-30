Apple'da Deprem! 1 Milyar Dolar Zarar Etti

Apple, 2019 yılında hayata geçirdiği dijital yayın platformu Apple TV+ için yıllardır büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, bugüne kadar 5 milyar dolardan fazla harcama gerçekleştirdi fakat geçen yıl bu bütçeyi 500 milyon dolar azaltma kararı aldı. Bu adım, platformun beklentileri tam olarak karşılamadığını gösteriyor. Nitekim sektörden gelen bilgilere göre Apple, Apple TV+’tan yıllık 1 milyar dolar zarar ediyor.

Apple, TV+ Hizmetinden 1 Milyar Dolar Zarar Etti

Ted Lasso, The Morning Show, Shrinking ve Severance gibi orijinal içerikler ile adından söz ettiren Apple TV+, abone sayısı açısından rakipleri Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video’nun gerisinde. Dijital yayın sektörünün lideri Netflix, son verilere göre 301,63 milyon aboneye sahip. Bu rakam, Disney+ içinse 124,6 milyon.

Apple ise Apple TV+ için abone sayısı açıklamadı ancak iddialara göre firmanın 40,4 milyon aboneye sahip olduğu söyleniyor. Şirket çok kötü durumda değil ancak zarar ettiği için bir adım atması bekleniyor. Bu adımların neler olacağı ise şimdilik belirsiz. Bunları hep birlikte göreceğiz.

Apple TV+ Fiyatı Ne Kadar?

Apple TV+ hizmetinin Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video kadar popüler olmamasının sebebi için ilk akla gelen neden, içerik kütüphanesinin yanı sıra fiyatı da oluyor. Servisin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatı aylık 9.99 dolar. Karşılaştırma yapmak gerekirse Netflix'in en ucuz planı aylık 17.99 dolar. Tabii her ne kadar daha pahalı olsa da daha fazla dizi ve film sunduğunu unutmamak gerekiyor.

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