Motorola 200 MP Kameralı Telefon Tanıttı! 7 Yıl Güncelleme Alacak

Motorola, Signature 27 isimli yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz bu sayede yüksek performans sunacak. Bu arada telefon 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Motorola Signature 27'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: Extreme AMOLED Duo

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.6)

Ön Kamera: 50 MP (f/1.9)

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 17

Güncelleme Desteği: 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyut: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm

Ağırlık: 227 gram

Motorola Signature 27'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemci 2 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik ise pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Motorola Signature 27'nin Kamera Özellikleri Neler?

Signature 27'nin arka yüzeiynde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.

Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli avantaj elde edilmeini sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Motorola Signature 27'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Extreme AMOLED Duo ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer.

Motorola Signature 27 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Signature 27'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Signature 27'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Signature 27'nin Fiyatı Ne Kadar?

Android 17 işletim sistemine sahip olan Motorola Signature 27 için 1.599 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 80 bin 172 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Signature 27'nin işlemciden batarya kapasitesine, şarj hızından kameraya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştıracağını düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.