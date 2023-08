Apple TV Plus, Lionel Messi’nin Belgeselini Yapmaya Hazırlanıyor!

Apple, son zamanlarda spor dünyasını daha yakından takip ederek yatırımlarını da buna göre yapmaya başladı. Hatırlarsanız Major League Soccer (MLS) ve Major League Baseball (MLB) haklarını 2,5 milyar dolara satın almıştı.

Lionel Messi'nin haziran ayında MLS'ye transfer olmasıyla birlikte MLS Season Pass'in aboneliklerinde de hızlı bir artış görüldü. Böylece Apple'ın kazancı iki kat arttı. Hatta Apple'ın CEO’su Tim Cook, Messi’nin aboneliklerdeki artışa doğrudan etki ettiğini söyledi.

Messi'nin kazançları bu kadar etkilemesinin ardından şirket yeni bir atak daha yaptı. Ünü futbolcunun belgeselini çekmeye karar verdi ve böylece daha fazla kazanç sağlamayı hedefledi.

Messi Hakkında İki Belgesel Gelebilir!

Apple Tv Plus'ın Messi ile ilgili iki belgesel planı olduğu ortaya çıktı. İlk belgeselin konusu, futbolcunun Katar 2022 Dünya Kupası macerasını ele alacak.

4 bölümden oluşması beklenen belgeselin çıkış tarihi ve ismi henüz bilinmiyor. Ancak projenin varlığı haziran ayında duyurulmuştu.

İkinci belgesel ise Messi'nin MLS kariyeriyle ilgili olacak. Lige giriş süreci, yaşadıkları ve tecrübeleri, belgeselin ilgi çekici konuları arasında yer alacak. İkinci belgeselin 6 bölümden oluşması bekleniyor.

Her iki belgeselde de Messi'nin kamera arkası görüntülerine yer verilecek.

Belgeseller, Apple TV Plus'ın senaryosuz spor dizileri listesinde yer alacak. Bu listede Real Madrid Until the End, Super League, They Call Me Magic gibi birçok uzun metrajlı belgesel de bulunuyor.

Platformun Messi'yi ön plana çıkarması, Nike ve Meadowlark gibi markalarla dizi ve film anlaşmaları yapması oldukça dikkat çekiyor.

Bakalım Apple TV Plus, rakipleri arasından sıyrılarak spor dünyasının kitlesini de kendine çekmeyi başarabilecek mi?

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.