Epic Games'in Yeni Gizemli Oyunu Hayal Kırıklığı Yaşatabilir

Epic Games, her hafta bir ücretsiz oyun vermeye devam ediyor ancak geçen haftadan beri bir sonraki haftanın oyunlarını açık bir şekilde belirtmeyi bıraktı. Bunun sebebi ise gizemli oyun dağıtımına başlaması oldu. Bilindiği üzere şirket daha önce gizemli oyun dağıttığında büyük ses getiren yüksek bütçeli oyunlar da verdi.

Geçmişteki oyunları göz önünde bulunduran oyuncular, doğal olarak beklentilerini yine yüksek tutuyor. Ne var ki bu beklentilerin yüksek tutulması, oyuncularda ciddi bir hayal kırıklığına neden olabilir. Öyle ki Epic'in son videosunda yer verdiği ipuçları, gelecek haftanın oyunlarının geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden yapımlardan oluşmadığını gösteriyor.

Epic Games Haftaya Hangi Oyunları Ücretsiz Sunacak?

Şirketin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı videodaki ilk ipucu, oyundan birinin kazma ile alakalı olabileceğini gösteriyor. Bu da gizemli oyunlardan birinin Forager, Deep Rock Galactic ya da Core Keeper olabileceğini gösteriyor. Bakıldığında her biri kendi kitlesi tarafından sevilen yapımlar ama genel oyuncu kitlesi tarafından çok tercih edileceği söylenemez.

Diğer oyunla ilgili ipucu tıpkı geçen haftaki gizemli oyunun ipucu gibi çok belirsiz tutuldu. Bazılarına göre bu ipucu Five Nights at Freddy's serisinden Freddy Fazbear'ın görüntüsünü içeriyor. Bu da bize ilgili seriden bir oyunun bedava olabileceğine işaret ediyor. Tabii, bu serinin de tüm oyuncular tarafından tercih edilmediğini belirtmek gerek. O yüzden beklentileri karşılayacağını söylemek doğru olmaz.

Epic Games Şu An Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Epic Games şu an Sunderfolkd ve Telltale Batman Shadows Edition'ı bedava dağıtıyor. 21 Mayıs 2026 saat 18.00'e kadar her iki oyunu da ücretsiz olarak almak mümkün olacak. Belirtilen tarihten sonra bunlar yeniden ücretli hâle gelecek ve bir sonraki haftanın gizemli oyunları bedava olarak sunulmaya başlanacak. Oyuncular da hiçbir ücret ödemek zorunda kalmadan yeni oyunları kütüphanesine ekleyebilecek.

Sunderfolk Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Secret Door

Yayıncı: Dreamhaven

Rol yapma oyunları arasında yer alan Sunderfolk, sıra tabanlı savaş sistemi ile birlikte geliyor. Her oyuncu farklı bir sınıf seçiyor ve bu sınıfların özellikleri farklılık gösteriyor. Örneğin daha çok dövüş odaklı hareket edecek olan bir oyuncunun Berserker sınıfından olması gerekiyor. Secret Door'un bu yapımı, çevrim içi olarak oynanıyor. Yani arkadaşlarla oynanabilecek bir oyun.

Sunderfolk'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 570

GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 570 İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 3 4100

Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 3 4100 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Telltale Batman Shadows Edition Neler Sunuyor?

Geliştirici: Telltale

Yayıncı: Telltale

Telltale Batman Shadows Edition aslında tek bir oyun değil. The Telltale Series ve The Enemy Within oyunlarını içeriyor. Bunlara ek olarak her iki oyun için de Shadows Mode isimli DLC (indirilebilir içerik) mevcut. Macera oyunları arasında konumlanan Batman - The Telltale Series, doğru anda doğru tuşa basmanızı gerektiren, kararlarınızın karakterin geleceğini etkilediği bir yapım.

Batman: The Enemy Within, karakter çeşitliliği bakımından çok daha zengin bir deneyim sunan yapım. Öyle ki Joker, Harley Quinn, Bane ve daha birçok karakter mevcut. Bu oyunda da aynı The Telltale Series gibi zamanlama kritik öneme sahip. Bu da doğru kararlar vermeniz gerektiği anlamına geliyor.

Telltale Batman Shadows Edition'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 Service Pack 1

Windows 7 Service Pack 1 RAM: 3 GB

3 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTS 450

NVIDIA GTS 450 İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

Intel Core 2 Duo 2.4GHz DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta yankı uyandıracak bir yüksek bütçeli oyunu ücretsiz sunacağını zannetmiyorum. Bunun yerine daha sınırlı bir kitleye hitap eden yapımı kullanıcıları ile buluşturacaktır. İpuçlarına baktığımızda da Forager ve Core Keeper gibi oyunların verilebileceğini görüyoruz. Bunlar da bahsettiğim türden oyunlar arasında yer alıyor. Yine de beklentileri tamamen sıfıra indirmemekte fayda var. Bu hafta olmasa bile ileride popüler bir yapımı ücretsiz sunabilir.