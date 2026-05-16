Çok Sevilen Tomb Raider Oyunu 13 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Aksiyon ve macera türlerindeki oyunları seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration indirime girdi. Keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, çok sevilen Tomb Raider oyunu kaç TL oldu?

Rise of the Tomb Raider'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Rise of the Tomb Raider'ın 20 Year Celebration sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. Aksiyon ve macera türlerine sahip oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Rise of the Tomb Raider'ın 20 Year Celebration sürümü, kampanya ile birlikte 89 TL'den 13,35 TL'ye düştü. Kampanya 11 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Rise of the Tomb Raider'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Rise of the Tomb Raider Nasıl Bir Oyun?

Rise of the Tomb Raider, babasının yarım kalan araştırmasını tamamlamak için Sibirya'ya yolculuk yapan Lara Croft'un hikâyesini konu alıyor. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda gizlilik ögesi de bulunuyor. Yani düşmanları sessizce etkisiz hâle getirebiliyoruz. Böylece doğrudan çatışmaya girmeye gerek kalmıyor.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda üretim sistemi de mevcut. Çevreden topladığımız bitkiler ve hurda parçalarıyla oklar, tuzaklar, silahlar ve kıyafetler üretebiliyoruz. 2015 yılında piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,7 puana sahip.

86 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise "çok olumlu" durumda. Bu arada 20 Year Celebration sürümünde oyunun yanı sıra Season Pass de bulunuyor. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim.

Rise of the Tomb Raider'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Rise of the Tomb Raider'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Rise of the Tomb Raider Kaç GB?

Rise of the Tomb Raider'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 25 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Tomb Raider serisini seven biri olarak Rise of the Tomb Raider'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun bence etkileyici atmosferi, başarılı oynanış sistemi ve hikâyesi nedeniyle en iyi Tomb Raider oyunlarından biri. Oyundaki üretim sistemi, çevreden topladığımız kaynaklarla tuzak, silah ve kıyafet yapabilme imkânı sunuyor. Bu da oynanışı daha keyifli hâle getiriyor.