Apple TV Plus, Yeni Dizisiyle Rekor Kırdı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemde yalnızca elektronik cihazlarıyla değil aynı zamanda dijital servis ve platformlarıyla da milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Özellikle firmanın yeni dizi ve film platformu Apple TV+'ın sön dönemde ürettiği başarılı içeriklerle büyük bir popülerlik kazandığını söyleyebiliriz.

Şüphesiz ki bu popülerlikteki en büyük paylardan biri 2022 yılında çıkış yapan Severance dizisine ait. Öyle ki, sevilen yapım geçtiğimiz günlerde vizyona çıkan ikinci sezonu ile birlikte platformun bugüne kadar en çok izlenen içeriği oldu.

Severance, Ted Lasso'yu Geride Bırarak Apple TV Plus'ın En Popüler Dizisi Oldu

Geçtiğimiz ocak ayının sonunda çıkan ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen Severance dizisi, milyonlarca kişi tarafından beğenilen ilk sezonunun ardından büyük bir popülerlik kazamıştı. Sevilen dizi, yakaldığı ivmeyi ikinci sezonunda da devam ettirerek Apple TV Plus'ın en popüler dizisi olan Ted Lasso'yu geride bırakıp zirveye oturdu. Severance şu anda platformun bugüne kadar en çok izlenen içeriği konumunda.

Gerilimli sahneleri ve psikolojik sorgularıyla dikkat çeken dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren Apple TV Plus'a adeta abone yağmasını sağladı. Paylaşılan verilere göre dizinin ikinci sezonunun yayınlanmasının ardından platforma abone olan yeni kullanıcıların sayısı bir önceki aya göre yüzde 126 oranında artış gösterdi.

Eski yıldız oyuncu Ben Stiller'ın yönetmenliğini üstlendiği Severance dizisi, Adam Scott, Zack Cherry, Britt Lower, John Turturro, Christopher Walken ve Patricia Arquette gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor. Hikaye, bireylerin bilinçlerini ikiye ayıran tartışmalı bir teknolojiye odaklanıyor. Lumon adlı şirkette geçen bu sıra dışı yapımda, çalışanların iş ve özel hayatlarını tamamen birbirinden ayıran bir sistemin içinde nasıl yaşadıklarını takip ediyoruz.

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