Apple Üretim Yerini Değiştiriyor! Artık Çin'de Yapılmayacak

Apple üretim yeri değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Apple'ın yeni üretim yeri neresi olacak? Apple neden üretim yerini değiştiyor. Merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Apple Üretim Yeri Değişikliği Yapacak

Nikkei Asia'nın yeni bir raporuna göre Apple, üretimini Çin'de yapmayacak. Şirket, Hindistan ve Vietnam'daki fabrikalarda üretime geçiş yapma hazırlığında. Kaynaklar, ABD-Çin gerginliği nedeniyle üretim sürecinde değişiklikler olacağını açıkladı.

Hindistan'daki fabrikalar iPhone 12 modellerini bu çeyrekte üretmeye başlayabilir. Vietnam'daki fabrikalarda ise iPad ve HomePod Mini cihazları üretilebilir.

Vietnam fabrikası, piyasaya sunulduğundan beri akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor. Ancak sektördeki uzmanlar, Apple'ın tedarikçilere üretim kapasitesini artırmak için siparişleri artırdığını ortaya çıkardı. Şirket ayrıca AirPods serisi gibi ses cihazlarının üretimini artırdı ve MacBook üretimini de Vietnam'a taşıyacak.

Nikkei Asia'nın aktardığı bir tedarik zinciri yöneticisine göre, ABD'nin yeni bir başkanı olmasına rağmen Amerikan şirketleri Çin'den çekilmeye devam ediyor. Değişikliğin yalnızca çevresel ürünleri değil, iPhone ve iPad gibi en çok satan ürünleri etkilediğini açıkladı.

Apple'ın önemli bir ortağı ve tedarikçisi olan Foxconn, üretim kapasitesini artırmak için Vietnam'da yeni bir fabrika inşa edecek. Bunun için 270 milyon dolar yatırım yaptı. Nedeni yalnızca Çin ile ABD arasındaki gerilim değil. İşçilik maliyetleri ve koronavirüs salgını tedarik zincirini büyük ölçüde bozdu ve Apple gelecekteki projeler için birden fazla seçeneğe sahip olmak istiyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı

Apple'ın her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıttığı neredeyse herkes tarafından biliyor. Peki ya diğer ürünler? Apple'ın 2021'de iPhone dışında hangi ürünleri tanıtılacağı merak ediliyor. Kuo'ya göre Apple'ın nesne takip cihazı AirTags modelini bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dört gözle beklenen bir diğer yeni Apple ürünü de Apple Glass. Şirketin Artırılmış Gerçeklik tabanlı akıllı gözlükleri ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Daha önce Kuo, Apple'a 2022'den önce böyle bir cihazı piyasaya sürmesi için çağrıda bulundu. Ancak Kuo şimdi gözlüklerin önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini söylüyor. Kuo, Google Glass'ın bir tüketici cihazı olarak başarılı olamamasına rağmen Apple, Google'ın yaptığı hatalardan kaçınabileceğine inanıyor.