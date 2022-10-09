Apple, USB-C'ye Geçiş İçin 2024 Yılını Beklemeyebilir

Apple'ın Lightning'den USB-C'ye geçişi en geç 2024 yılında tamamlanacak olsa da Apple bunu daha erken gerçekleştirebilir.

Apple, USB-C'ye Geçiş İçin 2024 Yılını Beklemeyebilir
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bir rapora göre Apple ürünlerinin Lightning yerine kademeli olarak USB-C'ye geçişi, Mac aksesuarlarında ve tüm AirPods modellerinde 2024 yılına kadar gerçekleşeceği iddia ediliyor.

USB-C, microUSB yerine cihazlarda daha yaygın olarak kullanılmasıyla her yerde kabul görüyor. Apple'ın ileride iPhone'larını USB-C destekleyecek şekilde değiştireceği konuşulurken, Apple'ın ürün kataloğundaki diğer donanımların aynı noktada sıçrama yapması olası.

Apple, USB-C'ye Geçiş İçin 2024 Yılını Beklemeyebilir

iPhone 15 de USB-C ile Gelebilir

Bloomberg için Pazar günkü "Power On" haber bülteninde Mark Gurman, Apple'ın Avrupa Parlamentosu tarafından USB-C'yi kullanmak için getirilen yasaya 2024 yılına kadar uyabileceğini tahmin ediyor. Gurman, 2023'ün başlarında iPhone 15 gibi amiral gemisi ürünlerin yanı sıra, aksesuarlarda da USB-C görmeyi bekliyor.

AirPods şarj kutuları ve Mac'ler için tasarlanan diğer aksesuarlar, Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi aksesuarları kapsayacak şekilde 2024 yılına kadar USB-C'yi benimseyebilir.

Rapor ayrıca USB-C'nin Apple'ın diğer konektörleri kadar uzun süre etrafta olmayabileceğini de öne sürüyor. Gurman, USB-C'nin Apple ürün kataloğundaki varlığının 30 pinli iPod konektörü veya Lightning kadar uzun olmayacağını düşünüyor. Bunun sebebi olarak Gurman, Apple'ın geleceğinin kablosuz şarjda olduğunu iddia ediyor.

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