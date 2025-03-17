Apple Asla Satışa Çıkmayacak Mükemmel iPhone'u Geliştirdi

iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. İddialara göre, Eylül ayında tanıtılması beklenen seride tasarım, arayüz ve model isimlendirmesi gibi pek çok alanda köklü değişiklikler yapılacak. Bunların en dikkat çekici olanı ise kuşkusuz iPhone 17 Air olacak.

Apple'ın dikkatle üzerinde çalıştığı ve tam anlamıyla bir "mühendislik harikası" olan telefon, ince bir tasarıma sahip olacak ve buna rağmen pil performansından ödün vermeyecek. Ancak şirket protoip aşamasında işleri bir adım ileri götürmüş ve satışa çıkmayacak olsa mükemmel iPhone'u tasarlamış. İşte detaylar!

iPhone 17 Air'in Sırrı Çözüldü: İnce Ama Çok Güçlü, Çünkü...

iPhone 17 Air için yaptığımız "mühendislik harikası" yakıştırması ilk bakışta kulağa biraz abartı gibi gelse de pek de öyle değil. Bildiğiniz üzere akıllı telefon üreticilerinin günümüzde yaşadığı en büyük zorluklardan biri; oldukça kısıtlı bir alana pek çok farklı parça sığdırmak.

Bu nedenle, yeni bir telefon piyasaya çıktığında genellikle ya fazlasıyla büyük olduğunu ya da küçükse de zekice tasarım hamleleriyle bazı engellerin aşıldığını veya belirli özelliklerden ödün verildiğini görüyoruz. Örneğin Apple'ın iPhone "mini" modellerindeki batarya kapasitesi bu duruma örnek gösterilebilir.

Bu bilgi doğrultusunda iPhone 17 Air sızıntıları ilk ortaya çıktığında pek çok insan yeni modele şüpheyle yaklaştı. İnsanlar, Apple'ın tıpkı mini'de olduğu gibi imkansızı deneyip başarısız olacağına inandı. Ancak teknoloji hızla gelişiyor ve ABD'li teknoloji devinin dünyanın en iyi mühendislerinden bazılarını bünyesinde çalıştırdığının söylemeye gerek bile yok.

Görünüşe göre korkulan olmayacak ve iPhone 17 Air, ince tasarımına rağmen performans konusunda hiçbir ödün vermeyecek. Elbette ki batarya da buna dahil. Apple'daki mühendisler bunun olması için oldukça yoğun bir çaba göstermiş ve soruna birden farklı şekilde yaklaşmış.

Bunlardan en dikkat çekeni ise kuşkusuz iPhone'daki şarj girişini kaldırmak olmuş. Bloomberg’den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, üzerinde hiçbir port bulunmayan bir iPhone 17 Air prototipi hazırlamış. Portlardan tasarruf edilen alan ise batarya gibi parçalar için kullanılmış. Söz konusu iPhone 17 Air'in kablosuz şarj olması ve "bulut" üzerinden işlemleri gerçekleştirmesi planlanmış.

Ancak kulağa ne kadar ilginç gelse de şirket bu adımdan son anda vazgeçti. Böyle bir karar almasının arkasındaki neden ise kendine olan güvensizliği değil, Avrupa Birliği. Bildiğiniz üzere AB, son zamanlarda Apple'ın şirket politikalarıyla oldukça yakından ilgileniyor.

Şirketin tüm planlamasına rağmen USB-C'nin Lightning'in yerini alması ve iPhone'lara "APK" benzeri dosya yükleme sisteminin gelmesinin tek nedeni Avrupa Birlği. Portsuz iPhone'un kurumun gözüne takılacağından endişe eden şirket, neredeyse mükemmel iPhone'dan vazgeçmiş ve karşımıza USB-C'li bir modelle çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Alacağınız telefonda iPhone 17 Air prototipindeki gibi hiçbir port olmasa bu sizi nasıl etkilerdi. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.