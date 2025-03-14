Apple'dan Bomba Karar: iPhone 17 Pro Max Çıkmayacak!

Apple, iPhone 17 serisiyle "her sene aynı telefon" eleştirilerinden kurtulmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yeni modellerin tasarımında köklü değişiklikler yapılması ve iOS 19'un yepyeni bir arayüz sunması beklenirken, ortaya çıkan sızıntılar, iPhone 17 serisinde isim değişikliğinin de gündemde olduğunu gösteriyor. Bu iddiaya göre, iPhone 17 Pro Max farklı bir isimle piyasaya sürülecek.

iPhone 17 Pro Max, Yerini iPhone 17 Ultra'ya Bırakıyor!

Geçmişte de Apple ürünleriyle ilgili sızdırdığı bilgilerle gündeme gelen Yeux1122, iPhone 17 serisiyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Yeux1122'ye göre Apple, Eylül ayında tanıtacağı yeni telefonlarında önemli bir değişikliğe gidecek ve "Pro Max" serisini sonlandıracak. Onun yerine iPhone 17 Ultra modeli piyasaya sürülecek.

Üstelik değişiklikler bununla da sınırlı kalmayacak. iPhone 14 lansmanıyla birlikte geri dönen ve başarısı tartışmaya açık olan "Plus" da bu sene şirketin gözden çıkardığı modeller arasında. Onun yerini ise serinin geri kalanından tasarım olarak ayrılacak iPhone 17 Air/Slim olarak anılan ultra ince iPhone modeli yer alacak. Yeux1122'ye göre serinin tamamı ise şu şekilde olacak:

iPhone 17 Air or Slim

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Ultra

Bildiğiniz üzere iPhone'lar son birkaç yılda Pro ve standart olarak iki farklı gruba ayrılıyordu. Bu iki grup birbirinden donanım olarak farklılık gösterirken, kendi içlerinde ise sadece boyut farkına sahipti. Şimdi ise iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Ultra'dan oluşan yeni seri bunu değiştirecek gibi duruyor.

Yine Yeux1122'nin iddialarına göre iPhone 17 Pro Max'in yerine çıkacak olan iPhone 17 Ultra, pek çok özellikle iPhoen 17 Pro'dan ayrılacak. Bunlar arasında; daha küçük bir Dinamik Ada, daha iyi soğutma için "buhar odası" (Vapor Chamber) kullanılması ve daha büyük bir batarya var. Elbette ki bu Ultra özellikler, ultra fiyat artışını da beraberinde getirebilir.

Belirtmekte fayda var ki bu Apple'ın yaptığı ilk isim değişikliği değil. Hatta şirket sadece birkaç hafta önce iPhone 16e modelini tanıttı ve 4. Nesil iPhone SE olması gereken telefonun adını değiştirmiş oldu. Ancak bunların hepsi şimdilik sızıntıdan ibaret ve eylül ayından önce kesin bir bilgi almak imkansız.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 Pro Max'in yerini iPhone 17 Ultra'ya bırakması mantıklı bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.