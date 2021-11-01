Apple'ın Uygulama İzleme Politikası Sosyal Medya Devlerine Pahalıya Patladı

Apple kısa bir süre önce Uygulama Takibi Şeffaflığı kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda herhangi bir uygulamanın kullanıcıları izleyebilmek adına izin almasını zorunlu hale getirmişti. Nisan ayında yürürlüğe giren uygulama, bu kısa süreçte sosyal medya devlerine milyarlarca dolara mal olmuş gibi gözüküyor.

Uygulama Takibi Şeffaflığı 10 Milyar Dolara Mal Oldu

Financial Times tarafından yapılan araştırmaya göre Apple'ın kullanıcı takibine yönelik düzenlemeleri Facebook, YouTube, Twitter ve Snapchat için toplamda 9.85 milyar dolar gelir kaybı yarattı. Rapora göre Facebook, devasa boyutu nedeni ile, diğer sosyal medya platformlarına nazaran çok daha büyük oranda gelir kaybı yaşadı.

Nitekim sosyal medya devi söz konusu düzenlemenin duyurusundan yayına alınmasına kadar geçen süreçte tepkilerini oldukça sert bir şekilde ortaya koymuştu. Snapchat ise reklam gelirlerinin neredeyse tamamını mobil cihazlardan elde ettiği için, son dönemlerdeki en kötü performanslarından birini gösterdi.

Apple'ın anlık bir kararla yürürlüğe koyduğu ve temelde kullanıcıların izlenmesinin önüne geçmeyi hedefleyen Uygulama Takibi Şeffaflığı, uygulama geliştiricilerinin bu konuda yeni stratejiler geliştirmesini gerektirecek.

Bu bakımdan sosyal medya devlerinin yeni stratejilerinin nasıl şekillendireceğini tahmin etmek kolay olmasa da, milyarlarca dolarlık zararları asgariye indirmek için çalıştıklarını düşünebiliriz. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.