Apple Veri Merkezindeki Çalışanlar Haftalardır İş Yerinden Çıkamıyor

Bloomberg'in yeni raporuna göre Apple'ın Çin'deki iCloud veri merkezini yöneten işçiler, Apple ortağı Guizhou Cloud Big Data'nın çalışanları, Guiyang şehrinin Covid-19 endişeleri nedeniyle karantina altına alınması nedeniyle bir hafta içinde ailelerini göremediler.

Veri merkezi, "kapalı döngü" adı verilen bir sistem altında çalışıyor ve bu, işçilerin sokağa çıkamayacağı ve şu anda karantina kaldırılana kadar iş yerlerinde yaşadığı anlamına geliyor. Daha kötüsü de karantinanın ne zaman hafifletilebileceği veya işçilerin ailelerini tekrar ne zaman görebilecekleri belli değil.

Guizhou Cloud Big Data, WeChat'teki bir sosyal medya gönderisinde, Bloomberg'in İngilizce çevirisine göre "Korkunç bir durumla karşı karşıyayız, cesur insanlara ihtiyacımız var." dedi.

Apple'ın iCloud Verilerini Kapsayan Merkezin Çalışanları Hapsolmuş Durumda

2017'de açılan veri merkezi, iCloud'da depolanan fotoğraflar, videolar ve belgeler de dâhil olmak üzere Çin'deki tüm Apple kullanıcı verilerini barındırıyor. Apple'ın, Çinli kullanıcılarla ilgili tüm verilerin Çin topraklarında tutulmasını zorunlu kılan bir Çin yasası hükmü uyarınca, Çin hükûmetine ait Cloud Big Data ile sözleşme yapması gerekiyordu.

Son yıllarda hem yabancı hem de yerli şirketler için bir teknoloji merkezi olarak lanse edilen Guiyang'ın çoğunda sakinlerin, geçtiğimiz hafta boyunca Covid-19 için test edilmek dışında evlerinden çıkmaları yasaklanmıştı.