Yeni Vision Pro Bu Sefer de Aksesuarlarıyla Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz 2023 yılında tanıtılan ve 2024'ün başlarında satışa sunulan ünlü sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, piyasaya sürüldüğü ilk günlerde büyük ses getirse de pahalı fiyatı ve kullanım zorluğu nedeniyle hedeflenen satış rakamlarının epey gerisinde kaldı. Ancak Apple yeni sanal gerçeklik başlığından henüz umudunu kesmiş değil.

ABD merkezli teknoloji devinin bir süredir geliştirdiği söylenen yeni nesil Vision Pro, son birkaç haftadır sızıntılarlarıyla teknoloji gündemini meşgul ediyor. Son olarak yeni cihazın bağlantı aksesuarları da gün yüzüne çıktı.

Vision Pro 2 Daha Sade Bir Tasarım Çizgisini Benimseyebilir

Sızdırılan yeni görsellerde, Vision Pro 2'nin şarj kablosunu ve pil bağlantı ekipmanları görmekteyiz. Bunların yanı sıra cihaz ile harici pil ünitesi arasındaki bağlantıyı sağlayan örgülü bir kabloyu da görmek mümkün.

Özellikle örgülü kablonun, mevcut Vision Pro modelinde kullanılan bağlantı aksesuarlarına kıyasla çok daha sade bir tasarıma sahip olduğu dikkat çekiyor. Örneğin, halihazırdaki Vision Pro'da 12 pinli bir bağlantı sistemi bulunurken, Vision Pro 2 için hazırlanan kablo yalnızca 8 pinli yapıda tasarlanmış.

Söz konusu sızıntılarla birlikte Apple’ın ikinci nesil modelde, titanyum gibi daha hafif ve dayanıklı malzemelerle çok daha ergonomik bir yapı hedeflediği belirtiliyor. Bu sayede yeni cihazın 600 gram ağırlığı nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilen ilk modele kıyasla daha ergonomik ve taşınabilir bir forma sahip olacağı söyleniyor.

Haziran ayında düzenlenecek yeni WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılacağı tahmin edilen yeni Vision Pro 2 ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!