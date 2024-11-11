Apple Vision Pro 2 Müjdesi Duyuruldu! Peki Ne Zaman Çıkıyor?

Önceki modelin aksine M5 çipine geçiş yaparak piyasada görücüye çıkacak olan Apple Vision Pro 2 için "start" verildi. Tasarımı önceki nesil aygıtla neredeyse tamamen aynı olmasına rağmen tüm gelişmelerini içyüzünde barındıran teknoloji için yakın bir tarih belirlendi. Kullanıcıların beklentisini karşılayabileceği düşünülen Apple Vision Pro 2 ile birlikte düşük bütçeli Vision başlığı projesine de ara verildi. Peki Vision Pro 2 ne zaman çıkacak?

Apple Vision Pro 2 Ne Zaman Çıkacak?

Bazı analistlerin yaptığı duyuruya göre Apple'ın uygun fiyatlı bir Vision başlığı planlarını şimdilik geriye attığı düşünülüyordu. Teknoloji devi daha düşük bütçeli bir model yerine ikinci nesil Vision Pro'ya odaklanmayı daha mantıklı buldu. Büyük yeniliklerle birlikte piyasaya sürülecek olan model için tarih 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasında belirlendi.

Vision Pro 2’nin en büyük yeniliklerinden biri, M2 çipinden yükseltilerek yepyeni M5 çipine geçiş yapacak olması. İlk nesil Vision Pro’da en güncel M2 çipi kullanılmıştı ancak M3 ve M4 çiplerinin çabucak piyasaya çıkması, 3.500 dolarlık bu cihazın biraz eskimiş hissettirmesine yol açmıştı.

Görünümde Bariz Değişiklik Yok

Vision Pro 2’nin dış tasarımı, ilk nesil Vision Pro'ya oldukça benzer olacak. Yani büyük değişim iç donanımda, özellikle de işlemci yükseltmesinde. Apple, Vision başlık serisi için birkaç farklı fikir üzerinde çalışıyor ama ikinci nesil Vision Pro’nun en az bir versiyonu tamamen şu anki tasarımla benzer olacak.

Apple, geçenlerde Mac sanal ekranlar için geniş ve ultra geniş ekran seçeneklerini sunan visionOS 2.2 güncellemesini duyurdu. Uygun fiyatlı Vision başlığı planlarının iptal edilmesiyle, Apple'ın Vision Pro’nun cazibesini sürdürmesi için güçlü yazılım özelliklerine odaklanması gerektiği artık oldukça net.

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