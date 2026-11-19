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Epic Games, haftanın ücretsiz oyununu erişime açtı. Bu hafta korsan temalı bir oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamanıza imkân sağlıyor. Normalde 200 TL'yi aşkın ücret ödemeniz gereken Mark of the Deep'i şu andan itibaren kütüphanenize ekleyebilir, dilediğiniz zaman oynamaya başlayabilirsiniz.

Mark of the Deep Ne Zamana Kadar Ücretsiz Kalacak?

Mad Mimic tarafından geliştirilen Mark of the Deep, 26 Kasım 2026 saat 19.00'a kadar ücretsiz kalacak. Normalde 279 TL'ye satılan yapım, belirtilen tarihten itibaren yeniden ücretli hâle gelecek. Eğer bu tarihten önce kütüphanenize eklerseniz tamamen sizde kalacak.

Mark of the Deep Nasıl Bir Oyun?

Mark of the Deep'te 60'tan fazla düşman ve 16 boss mevcut. Canavarlar ve ölümsüz yaratıklarla mücadele ediyorsunuz. Oyunun temlinde soulslike oyunlardan esinlenen bir savaş sistemi bulunuyor. Ana karakter Rookie'nin yeteneklerini savaşlarda etkili şekilde kullanarak düşmanlarınızı alt edebiliyorsunuz.

Oyunda bazı bölümler ilk başta kilitli. Yeni yetenekler kazandıkça daha önce geçemediğiniz engelleri aşabiliyor, farklı yerleri keşfedebiliyorsunuz. Oyunda kurtardığınız korsanlar ve tanıştığınız diğer karakterler de hikâyenin önemli bir parçası hâline geliyor.

Mark of the Deep Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Mark of the Deep'te Türkçe arayüz ve altyazı desteği mevcut. Bu sayede görevleri ve diyalogları ana dilinizde takip edebiliyorsunuz. Seslendirme seçenekleri ise İngilizce ve Brezilya Portekizcesiyle sınırlı. Türkçe dublaj desteği, bu oyunda yer almıyor.

Mark of the Deep'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Gereksinim Minimum Önerilen İşletim sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Çift çekirdekli 2.4 GHz Çift çekirdekli 2.4 GHz RAM 4 GB 8 GB Ekran kartı belleği 1 GB VRAM 1 GB VRAM DirectX DirectX 10 DirectX 10 Depolama 5 GB 5 GB

Editörün Yorumu

Mark of the Deep, bence soulslike türünü sevenlerin denemesi gereken bir oyun. Keşif yaparken yeni yetenekler kazanmak, daha önce ulaşamadığınız bölgelere dönmek ve boss savaşlarına hazırlanmak, sizin için eğlenceli bir oyun anlamına geliyorsa Mad Mimic'in bu yapımını oynamanızı öneririm.

Sistem gereksinimleri oldukça düşük. Eski ya da giriş seviyesi bir bilgisayar kullanıyorsanız oyunu denemek için elinizde iyi bir sebep var. Yalnız savaşların zorluğunu göz önünde bulundurmayı unutmayın. Düşük tempolu, fazla uğraştırmayan oyunlara alıştıysanız Mark of the Deep'in beklentinizi karşılamaması muhtemel.