ChatGPT'yi telefonunda kullanmak için bugün yaygın olarak iPhone veya Android işletim sistemli akıllı telefonlardan biri kullanılıyor. OpenAI ise akıllı telefon pazarına girerek daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı planlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, cihazın odak noktasında yapay zeka olması bekleniyor.

OpenAI'ın Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen donanım İşlemci MediaTek Dimensity 9600 Üretim teknolojisi 2 nm Yapay zeka işlemcisi 2 özel NPU RAM LPDDR6 Depolama UFS 5.0 Kamera Yapay zeka destekli çevre algılama

OpenAI'ın Telefonunda Hangi İşlemci Bulunacak?

İddiaya göre OpenAI, telefonda MediaTek Dimensity 9600 işlemcisinin özel bir sürümünü tercih edecek. İşlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmiş olması bekleniyor. Bu güçlü işlemci sayesinde cihaz da yapay zeka işlemlerini doğrudan cihazda gerçekleştirebilir. Her işlem için uzaktaki sunuculara bağlanmak yerine bazı, görevler direkt telefondan tamamlanabilir.

OpenAI'ın Telefonunda RAM ve Depolama Teknolojileri Neler Olacak?

Telefonda LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerinin kullanılması bekleniyor. LPDDR6, işlemcinin ihtiyaç duyduğu verilere hızlı ulaşmasını sağlayan yeni nesil bellek standardı. UFS 5.0 ise uygulamaların ve dosyaların daha hızlı okunup yazılmasını hedefliyor. Bu donanımlar, aynı anda birden fazla yapay zeka işlemi gerçekleştiren bir telefon için avantaj sağlayabilir. Tabii, RAM kapasitesi ve depolama seçenekleri henüz belli değil.

OpenAI Telefonunun Kamerası Nasıl Çalışacak?

OpenAI, kamera için fotoğraf kalitesinden çok çevreyi algılama özelliklerine odaklanmak istiyor. Örneğin kamerayı bir nesneye doğrulttuğunda telefonun o nesneyi tanıması ve hakkında bilgi vermesi sağlanabilir. Bulunduğunuz ortamı yorumlaması veya gördüğü bir ayrıntıyı açıklaması da mümkün olabilir.

OpenAI'ın Telefonunda Hangi İşletim Sistemi Kullanılacak?

OpenAI, işletim sistemini henüz açıklamadı ancak Android'in özelleştirilmiş bir sürümünün kullanılması en olası seçim olarak görülüyor. Bu, Google Play Store'daki uygulamalara kolay erişim açısından da mantıklı. Elbette ki OpenAI, arayüzde ciddi değişiklikler yapabilir.

Sıfırdan işletim sistemi geliştirmesi de mümkün ama bu durumda uygulama geliştiricilerini yeni bir platforma çekmesi gerekecektir. Android ve iOS kullanıcılarının alıştıkları uygulamalardan vazgeçmesi de kolay olmayacaktır. O yüzden bu hamle, OpenAI için pek de mantıklı değil.

OpenAI'ın Telefonunu Kim Üretecek?

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Foxconn'un iştiraki FIH Mobile, OpenAI telefonunun montajını üstlenecek. Üretim sürecinde Luxshare Precision, Lingyi iTech ve AAC Technologies de yer alacak. Bu şirketlerin parça tedariki yapması bekleniyor. Üçü de Apple'ın tedarik zincirinde bulunan üreticiler arasında.

OpenAI'ın Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Özellikle yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile bilinen OpenAI'ın telefonu 2027'nin sonlarında veya 2028 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Tabii, bu iddia henüz doğrulanmadı. O yüzden kesin gözle bakmamakta fayda var.

OpenAI'ın Telefonunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OpenAI geliştirdiği akıllı telefonun fiyatını henüz açıklamadı fakat üretim maliyetleri ve sektörel veriler doğrultusunda cihazın 999 ile 1.299 dolar (50 bin 416 TL - 65 bin 556 TL) aralığında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Türkiye'ye gelmesi durumunda ise güncel kur ve vergilerle 102.700 TL civarında fiyata sahip olması muhtemel.

OpenAI'ın Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

OpenAI'ın telefonunun Türkiye'de satışa çıkacağına dair şu an elimizde hiç veri yok. Ancak şirketin şu anki stratejisi, cihazın ilk başlarda Türkiye'ye gelmeyeceğine işaret ediyor. Henüz tanıtılmayan bir cihazın dağıtım planı hakkında net konuşmak elbette mümkün değil ama ChatGPT'nin Türkiye'de aktif olarak kullanılması, fiziksel bir donanımın da doğrudan satışa sunulacağı anlamına gelmiyor.

Teknoloji şirketleri, ilk cihazlarının üretim kapasitesini genellikle sınırlı tutma eğiliminde. Genel olarak satışlar da Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle sınırlı tutuluyor. Ayrıca Türkiye'de satışa başlayabilmesi için gerekli şartları da karşılaması gerekiyor. Tüm bunları göz önüne alacak olursak, OpenAI'ın telefonunun en azından başlangıçta Türkiye'ye gelme ihtimalinin epey düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OpenAI'ın ilk telefonunda doğrudan akıllı telefon pazarının devleriyle rekabete girme gibi bir niyeti olmadığı kanaatindeyim. Zaten şirketin Samsung ve Apple gibi üreticilerle rekabet etmeye başlaması için önce ciddi bir fark ortaya koyması gerekiyor.

Büyük bir olasılıkla yeni telefonun odak noktasında yapay zeka olacak. Geleneksel uygulama kullanımını önemli ölçüde azaltma gibi fikirler üzerinde durulması da muhtemel. Sorun şu ki yapay zeka özellikleri kadar uygulama desteği de çok önemli. Android ve iOS kullanıcılarının uzun yıllardır sahip olduğu bir alışkanlık var.

Eğer OpenAI, Android tabanlı bir işletim sistemi yerine farklı bir işletim sistemiyle karşımıza çıkarsa, Android uygulamalarını çalıştırmayan veya alıştığımız hizmetleri sunmayan bir telefonla gelirse geniş kitlelere ulaşması çok zor olacaktır.