Tesla'nın robotaksi planlarında iki kişilik Cybercab'in yanında daha büyük bir otomobil de yer alacak. Elon Musk, direksiyonu ve pedalları bulunmayan, altı veya yedi kişiyi taşıyabilen yeni bir Model Y geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. Şirketin mevcut robotaksi filosunda Model Y zaten kullanılıyor ancak bu araçlar dört yolcu taşıyabiliyor. Yeni modeldeyse sürücüye ayrılan bölüm dahi tamamen ortadan kalkacak.

Direksiyonsuz Model Y'nin Özellikleri Neler?

Özellik Açıklama Yolcu kapasitesi 6 veya 7 kişi Direksiyon Olmayacak Gaz ve fren pedalları Olmayacak Sürüş sistemi Otonom sürüş Kullanım amacı Robotaksi ve grup taşımacılığı

Yeni Model Y'nin İç Tasarımı Nasıl Olacak?

Altı veya yedi yolcunun aynı otomobile sığması için şu anki iç tasarımın yeniden ele alınması gerekecek. Üç sıra koltuk, şu an kullanılabilecek olası seçeneklerden. Direksiyonun ve pedalların kaldırılmasıyla ön bölümde de farklı bir yerleşim tercih edilebilir.

Yeni Model Y Direksiyonsuz Nasıl Çalışacak?

Otomobilin bütün sürüş kontrolünü otonom sistem üstlenecek. İç tarafta direksiyon, gaz pedalı veya fren pedalı yer almayacak. Yolculuk sırasında aracı kullanacak bir sürücüye ihtiyaç duyulmayacak. Tesla'nın mevcut robotaksilerinde ise durum farklı. Filodaki Model Y araçları geleneksel sürüş kontrollerini koruyor ve dört yolcu taşıyor. Musk'ın sözünü ettiği yeni otomobil, doğrudan sürücüsüz kullanım için geliştirilecek.

Tesla Neden Cybercab Yerine Model Y Kullanacak?

Cybercab iki kişilik bir otomobil. Tesla, bu aracı robotaksi yolculuklarının büyük kısmında kullanmayı planlıyor ancak aynı yere gitmek isteyen altı kişilik bir aileyi tek Cybercab ile taşımak mümkün değil. Musk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ailelerin de otonom araçlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yeni Model Y, bu tür yolculuklar için kullanılacak. Cybercab, bireysel ve küçük gruplara hitap ederken daha büyük otomobil ise ailelerin ve arkadaş gruplarının yolculuk yapmasına olanak tanıyacak.

Yeni Tesla Model Y'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Elon Musk tarafından duyurulan 6-7 kişilik direksiyonsuz Model Y'nin satış fiyatı ve üretime geçiş tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı ama mevcut Model Y ile aynı olmayacağını söylemek mümkün. Bu modelde direksiyon, pedal ve benzerlerinin çıkarılması üretim maliyetini düşürürken tam otonom sürüş sistemleri ve yeni iç tasarım, maliyette farklılık olmasına sebep oluyor. O yüzden fiyat standart modelden bağımsız olarak belirlenecektir.

Direksiyonsuz Model Y Türkiye'de Satılacak mı?

Hayır, direksiyonsuz ve pedalsız Model Y yakın zamanda Türkiye'de satılmayacak. Tesla'nın direksiyonsuz araçları (örneğin Cybercab) şu an sadece kendi otonom yolcu taşıma ağına ve sürücüsüz ticari faaliyet izni alabildiği sınırlı bölgelere satıyor. O yüzden bu modeli yakın zamanda Türkiye'de beklememekte fayda var.

Editörün Yorumu

Tesla'nın yeni Model Y'si, robotaksi hizmetini aileler için de kullanışlı hâle getirebilir. İki kişilik Cybercab tek başına seyahat edenler için yeterli olsa da çocuklu aileler veya arkadaş grupları için aynı şeyi söylemek zor. Altı ya da yedi kişilik bir otomobil, aynı yolculuk için birden fazla araç çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Ben daha çok koltuk düzenini merak ediyorum. Yedi kişinin sığdığı bir otomobilde bagaj alanı ne kadar kalacak? Örneğin havalimanına giden altı kişilik bir aile düşünelim. Yolcuların tamamı araca sığsa bile valizler için yeterli yer kalmazsa otomobilin sunduğu avantaj ciddi ölçüde azalır. Tesla'nın henüz açıklamadığı iç tasarım bu nedenle aracın işlevselliğini doğrudan etkileyecek. Yolcu kapasitesi tek başına yeterli değil. Ailelerin günlük ihtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor.