Toyota'nın 60 yıllık Corolla geçmişinde sedan, hatchback ve station wagon gibi pek çok model gördük. Şimdi bunlara bir de pikap eklendi. Corolla Deck adı verilen yeni model, Corolla Cross'un ön bölümünü korurken arka tarafında küçük bir yük kasasına sahip.

Toyota Corolla Deck'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Platform TNGA-C Temel alınan model Toyota Corolla Cross Koltuk kapasitesi 5 kişi Motor Hibrit (HEV) Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş seçeneği bekleniyor Arka süspansiyon Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon Üretim yeri Sorocaba, Brezilya Planlanan satış başlangıcı 2027

Corolla Deck Hangi Platformu Kullanıyor?

Toyota, yeni pikabında TNGA-C platformunu tercih ediyor. Corolla Cross, Corolla sedan ve hatchback gibi modellerde de kullanılan bu altyapıda gövde ve şasi tek parça hâlinde üretiliyor. Klasik büyük pikaplarda ise kabin ve yük kasası, merdiveni andıran ayrı bir şasi üzerine yerleştiriliyor.

Corolla Deck'in otomobil temelli olması, daha konforlu bir sürüş sunmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık ağır yük taşıma konusunda klasik pikaplarla aynı seviyede olup olmayacağı henüz belli değil. Tanıtım görüntülerinde de çok bağlantılı arka süspansiyon sistemi de görülüyor.

Bu sistemde tekerlekler, gövdeye birden fazla bağlantı koluyla tutturuluyor. Her kol tekerleğin hareketini farklı yönden kontrol ediyor. Bu sayede araç düzgün olmayan yollarda daha kontrollü ilerleyebiliyor. Toyota'nın süspansiyonu daha fazla yük taşıyabilecek şekilde ayarlaması bekleniyor.

Toyota Corolla Deck'in Hibrit Motoru Nasıl Çalışacak?

Corolla Deck'in bagaj kapağındaki HEV logosu, hibrit motor kullanacağını gösteriyor. Bu sistemde benzinli motor ve elektrik motoru birlikte çalışıyor. Uygun koşullarda sadece elektrik motoruyla da ilerleyebiliyor. Batarya ise frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiden ve benzinli motorun desteğinden yararlanarak şarj oluyor. Yani aracı prize bağlamak gerekmiyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi de seçenekler arasında olabilir. Bu sistem, motor gücünün ön ve arka tekerleklere aktarılmasını sağlıyor. Özellikle kaygan zeminlerde ve tutuşun azaldığı yollarda avantaj sağlayabiliyor.

Toyota'nın ileride şarj edilebilir hibrit bir motor seçeneği sunabileceği de konuşuluyor. Bu versiyonun benzin ve etanolün yanı sıra elektrikle çalışması bekleniyor. Şarj edilebilir hibrit sistemdeyse bataryayı prize takarak doldurmak da mümkün.

Corolla Deck, Corolla Cross ile Tasarım Açısından Ne Kadar Benzer?

Corolla Deck'in ön tarafında Corolla Cross'un izlerini görebiliyoruz. Farlar, kaput, ön çamurluklar, ön cam, kapılar, aynalar ve tavan çizgisi doğrudan SUV modelinden alınmış durumda. Ön tamponda ise Çin pazarında satılan Toyota Frontlander'ın tasarımı kullanılmış.

Arka bölüm epey farklı. Beş kişilik kabinin arkasına yük kasası yerleştirilmiş. Bunun için ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe uzatılmış. Arka kısım da biraz daha geriye taşınmış. Boydan boya uzanan LED stoplar, kasa örtüsü ve özel bagaj kapağı tasarımı tamamlıyor. Arka tamponda kasaya çıkmayı kolaylaştıran bir basamak da bulunuyor.

Toyota Corolla Deck'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Toyota henüz fiyat açıklamadı ama ilk satışların Brezilya'da yapılacağı için fiyatlandırmanın da bu pazara göre belirlenmesi muhtemel. Brezilya medyasındaki ilk tahminler, başlangıç fiyatının yaklaşık 170.000 Brezilya Reali (1 milyon 461 bin 263 TL) seviyesinde olacağı yönünde.

Brezilya basınındaki başlangıç fiyatı tahminini baz alacak olursak, modelin Türkiye'ye ithal edilmesi hâlinde güncel kur ve vergi mevzuatına göre Türkiye'de nihai satış fiyatının yaklaşık 2 milyon TL ile 3,5 milyon TL aralığında olmasını bekleyebiliriz.

Toyota Corolla Deck Türkiye'de Satılacak mı?

Toyota'nın şimdilik Corolla Deck'i Türkiye'ye getirme gibi bir planı yok. Yeni model, Brezilya'da üretilecek. Öncelikli olarak Güney Amerika pazarı hedefleniyor. Dolayısıyla başlangıçta burada satışa çıkacak. Türkiye'de zaten bu tür pikaplara yönelik çok yüksek bir talep de bulunmuyor. Dolayısıyla Corolla Deck'in Türkiye'ye gelmesini beklemek için şimdilik ortada bir sebep görülemiyor.

Editörün Yorumu

Bana göre Corolla Deck, özellikle günlük otomobil konforundan vazgeçmeden küçük bir yük kasasına sahip olmak isteyenlere hitap edecek bir model olacak. Hafta sonu bisikletini, kamp eşyalarını ve benzerlerini taşımak isteyen biri için böyle bir aracın oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Hibrit motor tercihi de günlük kullanım açısından mantıklı. Özellikle yoğun trafikte devreye giren elektrik motoru sayesinde yakıt tüketimi ciddi ölçüde düşecektir.