Instagram'da hikaye paylaşırken sonradan fark edilen bir yazım hatası, yanlış seçilen müzik veya değiştirilmek istenen bir açıklama için epey uğraşmak gerekiyordu. Bugüne kadar bunları düzeltmenin doğrudan bir yolu yoktu. Tek yöntem, hikayeyi silip yeniden yüklemekti. Arka arkaya birkaç hikaye paylaştıysanız bu işlem, diğer paylaşımların sırasını da bozabiliyordu.

Meta, sonunda bu önemli eksikliği kapatıyor. Instagram artık paylaşılan hikayeleri düzenlemeye izin veriyor. Tabii, bunun için bir süre sınırı da uygulanmış durumda. Eğer geçerli süre zarfında değişiklikler yaparsanız görüntüleyen kişiler, beğenenler ve verilen yanıtlar kaybolmuyor.

Instagram Hikayeleri Düzenleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Instagram'ın yeni özelliği, hikayeyi paylaştıktan sonraki 15 dakika içinde değişiklik yapmanıza izin veriyor. Yazım hatalarını düzeltebilir, müziği değiştirebilir veya açıklamayı baştan yazabilirsiniz. Bunun için hikayenin sağ üst köşesindeki üç noktaya basıp menüyü açabilir, hikayeyi düzenleme seçeneğine dokunabilirsiniz. Bir sonraki aşamada ise paylaşımı silmenize gerek kalmadan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Düzenlenen Hikayeler Başkalarına Nasıl Görünecek?

Instagram, üzerinde değişiklik yapılan hikâyelere "Düzenlendi" ifadesini ekleyecek. Bu sayede hikâyeyi görüntüleyen kişiler, paylaşımın sonradan düzenlenip düzenlenmediğini öğrenebilecek. Tabii, Meta'nın düzenleme geçmişinin tamamını göstermediğini de belirtelim. Sadece paylaşımın değiştirildiğini belirten bir etiket olacak.

Instagram Hikaye Paylaşım Ekranında Neler Değişiyor?

Meta, hikaye hazırlama bölümündeki bazı seçenekleri de yeniliyor. Arka plan renklerine geçişli renkler ve farklı görsel efektler ekleniyor. Birden fazla fotoğrafı aynı anda paylaşmak ve düzenlemek de kolaylaşıyor. Birden fazla fotoğrafı tek bir hikaye akışında kullanıyorsanız yeni düzenleme seçenekleri işinize yarayabilir.

Instagram Hikaye Düzenleme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Meta, hikaye düzenleme özelliğini sunmaya başladı. Fakat bütün hesaplarda henüz erişime açılmış değil. Yani Instagram'da henüz "Hikâyeyi düzenle" seçeneğini göremiyorsanız özelliğin size gelmesini beklemeniz gerekiyor. Bu dağıtım sürecinin ne zaman tamamlanacağı ise açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Instagram'da hikaye paylaşırken bazen tek bir kelimeyi yanlış yazabiliyoruz. Benim de başıma geldiği oluyor. Böyle durumlarda paylaşımı silip yeniden yüklemek yerine doğrudan düzenleyebilmek çok daha pratik olacaktır. Özellikle arka arkaya birkaç hikaye paylaştığımda sıralamanın bozulmasıyla uğraşmak zorunda kalmamak, özelliğin ne kadar kullanışlı olabileceğini göstermek için yeterli bir örnek.

15 dakikalık süre de uygun görünüyor. Bir yazım hatasını ya da yanlış seçilen müziği fark etmek için genellikle yeterli olacaktır ama paylaşımın üzerinden daha uzun süre geçtiğinde değişiklik yapamayacak olmak, sonradan fark edilen hatalar için eski yönteme dönmemizi gerektirecektir.