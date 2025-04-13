Apple Çalışmaları Hızlandırdı: Ucuz Vision Pro ve Yeni Akıllı Gözlükler Yolda!

Son yıllarda giyilebilir teknoloji alanında dikkat çeken projelere imza atan Apple, bir süredir hem daha uygun fiyatlı bir Vision Pro versiyonu hem de yeni nesil akıllı gözlük modelleri üzerinde çalışıyor.

Gelen son bilgilere göre teknoloji devi, bu alandaki süreçlerini hızlandırmış durumda. Şirketin, mevcut Vision Pro'ya kıyasla daha erişilebilir fiyat etiketine sahip bir versiyonun yanı sıra, günlük kullanım için tasarlanmış hafif ve pratik bir akıllı gözlük serisi geliştirdiği ifade ediliyor.

Apple'dan Uygun Fiyatlı Vision Pro ve Yeni Akıllı Özellikler Geliyor

Apple’a yakın kaynaklardan bilgi alan ünlü analistlere göre, şirket geçtiğimiz yıl satışa sunduğu ancak yüksek fiyatı ve ağır yapısı nedeniyle beklentilerin altında kalan Vision Pro’nun yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Uzun süredir gündemde olan bu yeni sanal gerçeklik başlığının, önceki modele kıyasla hem daha hafif hem de daha erişilebilir bir fiyatla kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor.

Bunlara yanı sıra Apple’ın, Meta ve Ray-Ban işbirliği ile geliştirilen akıllı gözlüklere benzer bir akıllı gözlük serisi için de kolları sıvadığı belirtiliyor. Vision Pro 2 gibi çeşitli sızıntılarla geçmişte gündeme gelen gözlük serisinin, klasik bir tasarım üzerine geliştirileceği ancak artırılmış gerçeklik teknolojisine dair pek çok kullanışlı özelliği de bünyesinde barındıracağı iddia ediliyor.

Her ne kadar Apple'ın söz konusu giyilebilir teknoloji projelerinde ilerleme kaydettiği bildirilse de, yeni cihazlar hakkında bilinenler hala oldukça kısıtlı. Uygun fiyatlı Vision Pro'nun iddia edildiği gibi Vision Pro 2 ismini mi alacağı veya yeni akıllı gözlük serisinin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği hala belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde yeni ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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