Apple Vision Pro, 600’den Fazla Uygulama ve Oyunla Piyasaya Sürülecek!

Apple Vision Pro, Cuma günü resmi olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor. Apple’ın yeni cihazı lansman öncesinde uygulama ve oyun sayısını artırıyor. Apple Vison Pro için geliştiriciler uygulamalarını yeni bir platforma hazırlıyor.

App Store'da üçüncü taraflarca yapılan bir analize göre daha geçen hafta Vision Pro için sadece 150'den fazla uygulama özel olarak tasarlanmışken, Apple bugün 600'den fazla yeni uygulama ve oyunun Vison Pro için hazırlandığını duyurdu.

Şirket, bunların iOS ve iPadOS genelinde halihazırda uyumlu olan 1 milyondan fazla uygulamaya katıldığını söylüyor.

Birçok Geliştirici Apple Vision Pro İçin Lansman Sonrasını Bekliyor

Haber, Apple'ın alternatif uygulama mağazalarına ve ödemelere açılarak oyun alanını eşitlemeye zorlayan AB'nin yeni düzenlemesi “Dijital Piyasalar Yasası” (DMA) ile önerilen uyum planının hemen ardından geldi.

Apple bugün yaptığı açıklamayla, cihazın erişimini sınırlayan yüksek fiyatına ve Apple'ın geliştiricilere gösterdiği iyi niyet eksikliğine rağmen Vision Pro'nun oldukça büyük bir uygulama kataloğuna sahip olacağını duyurarak bu endişeleri ortadan kaldırmayı umuyor.

Şirket, 600'den fazla uygulama ve oyunun Vision Pro'nun yeteneklerinden ve gözleriniz, elleriniz ve sesiniz kullanılarak gezinilen 3D kullanıcı arayüzünden yararlanmak için tasarlandığını söylüyor.

Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI gibi birçok yayın uygulaması şimdiden desteklerini duyurdu.

Özellikle Meta'nın Quest VR cihazları gibi daha erişilebilir fiyatlarla karşılaştırıldığında Vision Pro'nun oyun eksikliği konusundaki endişeleri gidermeyi uman Apple, bu alanda da eksikliklerini giderdi.

Apple Arcade üzerinden uygulama içi satın alma veya reklam olmadan Synth Riders, LEGO Builder's Journey, Super Fruit Ninja, Game Room, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated ve Wylde Flowers gibi 250'den fazla oyundan oluşan bir katalog sunacak.

Bugün itibariyle yalnızca 350'den fazla uygulama mevcut olduğundan, pek çok geliştirici uygulamalarını App Store'a göndermek için son dakikaya kadar bekliyor gibi görünüyor.