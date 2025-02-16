Apple Tek Hamlesiyle Vision Pro'nun Makus Talihini Değiştirecek

Apple'ın geçtiğimiz 2023 yılının yaz aylarında tanıttığı sanal gerçeklik başlığı Vision Pro, teknoloji sahnesine çıktığı ilk zamanlarda büyük ses getirmeyi başarmış olsa da şirketin hedeflediği satış rakamlarının epey altında kaldı. Öyle ki, geçtiğimiz senenin ilk haftalarda satışa sunulan cihaz, aradan bir yıl geçmesine yalnızca ABD ve belli başlı Avrupa ülkelerinde rabet görebildi.

Bu durumun en büyük sebeplerinden biri cihazın yüksek 3500 dolarlık cep yakan fiyatı olsa da pek çok kişi Apple Vision Pro'nun henüz günlük hayat için pek de yararlı bir ürün olmaması nedeniyle de cihazı satın almak istemedi. Apple da bunun farkına varmış olacak ki yeni sanal gerçeklik başlığının makus talihini değiştirebilecek bir yapay zeka hamlesi için kolları sıvadı.

Vision Pro, Apple Intelligence Özellikleriyle Güçlendirilecek

ABD merkezli teknoloji devine yakınlığı ile bilinen ünlü analistler, başarısız bir satış macerası geçiren Apple Vision Pro'ya Apple Inteligence altyapısını kazandırmak için çalışmalara başladığını belirtiyor. Aktarılanlara göre firma, geliştirdiği bazı yapay zeka özelliklerini Apple Vision Pro ekositemine kazandırmayı hedefliyor.

Sektörel kaynaklar, Apple'ın Vision Pro’yu yapay zeka destekli yeni bir uzamsal içerik uygulaması ve güncellenmiş misafir modu ile geliştirmeyi planladığını vurguluyor. Bu özelliklerle beraber Vision Pro'yu olduğundan daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefleyen firmanın daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modelini de geliştirmeye başladığı iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Vision Pro, Apple Intelligence özellikleriyle birlikte daha fazla ilgi görebilir mi? Yorumlarda buluşalım...