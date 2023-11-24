Samsung'dan Apple Vision Pro'ya Rakip Geliyor!

Samsung bu yılın başlarında Google ve Qualcomm ile iş birliği içinde bir XR (Karma Gerçeklik) "deneyimi" üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Şimdi ise Samsung bu karma gerçeklik başlığının patentini aldı ve Apple'ın Vision Pro teknolojisinin en büyük rakibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Qualcomm geçtiğimiz günlerde Meta'nın Quest 3 karma gerçeklik başlığında kullanılan Snapdragon XR2 Gen 2'den daha güçlü olan yeni bir XR işlemcisi üzerinde çalıştığını doğrulamıştı, bahsi geçen karma gerçeklik başlığın bu işlemciye sahip olması muhtemel.

Lansman için Vision Pro'ya kıyasla elbette daha uzak bir tarih göreceğiz ancak bazı söylentiler 2024'ün sonlarında sınırlı sayıda stok ile piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Patentte dikkat çeken başka bir detay ise şirketin yalnızca karma gerçeklik başlığı değil akıllı gözlükler üzerinde de çalıştığı yönünde.

Samsung Glasses ile Şirketin İlk Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Gelebilir

Samsung bir yandan Google ile rekabet edebilmek için akıllı gözlük teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Samsung Glasses teriminin ticari markası için tescil yaptıran şirketin bu tescili geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Başvuru sırasında şirketlerin kapsamak istedikleri ürün kategorilerini belirtmeleri gerekiyor ve Samsung bu belgelerde artırılmış gerçeklik başlıkları, kulaklıklar, akıllı telefonlar; akıllı gözlükler ve sanal gerçeklik gibi ürünlerden bahsediyor.

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