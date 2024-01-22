Apple Vision Pro'nun Değişim/Onarım Maliyetleri Belli Oldu!

Apple'ın merakla beklenen Vision Pro teknolojisi geçtiğimiz günlerde ön siparişe sunuldu ve cihaza dair sır perdeleri de aralanmaya devam ediyor. Bugün yaşanan gelişme, çatlamış ön cam gibi sorunlar ve diğer hasarlar nedeniyle tam değişim için Vision Pro değişim/onarım maliyetlerini ortaya koyuyor.

"Diğer hasarlar" için cihazın değişim kısmında 3.500 dolarlık bir ödeme gerektirdiği belirtiliyor ki bu cihazın kendi satış fiyatı ile aynı.

AppleCare Garantisi Olmadan Maliyetler Cihazın Fiyatına Kadar Çıkabilir

Bunun dışında Apple'ın uzatılmış garantisi olmadan (AppleCare hariç) çatlamış ön cam gibi sorunlarda gereken maliyet 2.399 dolar civarında ve yalnızca ön cam için ödemeniz gereken maliyet ise 799 dolar olarak belirtiliyor.

Vision Pro camını yalnızca bir kez kırmanız durumunda, toplam maliyet AppleCare (kapsam + muafiyet) ile 798 dolar olarak belirtiliyor.

Özellikle 3.500 dolarlık böylesine pahalı bir ürün bu denli yüksek onarım maliyetleri insanların kullanım alışkanlıklarını bile değiştirmesine yol açabilir. Cihazı, insanların hayatlarına adapte etmesini umut eden Apple, maliyetler nedeniyle beklediğine ulaşamayabilir.

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