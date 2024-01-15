Apple Vision Pro'nun İşlemcisinden Yeni Detaylar: GPU ve CPU Çekirdekleri Belli Oldu!

Apple'ın merakla beklenen teknolojisi Vision Pro'nun kaç adet GPU ve CPU çekirdeğine sahip olacağı belli oldu.

Merakla beklenen Vision Pro, Apple'ın üst düzey MacBook Air modellerinde kullanılan versiyonla aynı şekilde 10 adet GPU, 8 adet CPU çekirdeğine sahip M2 ile geliyor.

Apple, karma gerçeklik başlığının M2 işlemciden gücünü alacağını daha önce açıklamıştı ancak Apple'ın hangi işlemci varyantını seçtiği şimdiye kadar netleşmiş değildi.

Apple Vision Pro, 10 GPU ve 8 CPU Çekirdeğiyle Geliyor

Vision Pro'daki M2 işlemci; içeriği işlemekten, visionOS işletim sistemini çalıştırmaktan, bilgisayarla görme algoritmalarını yürütmekten ve grafiksel içerik sağlamaktan sorumlu ancak elbette tek başına çalışmıyor.

Vision Pro kameralar, sensörler ve mikrofonlardan gelen bilgilerin işlenmesini özel olarak üretilmiş bir R1 işlemciye yüklüyor. Apple, görüntüleri ekranlara 12 milisaniye içinde aktarabildiğini ve dünyanın "neredeyse gecikmesiz" bir görünümünü sağladığını söylüyor.

Giriş seviyesi Vision Pro, 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılmış durumda. Apple'ın 1 TB'a kadar depolama alanına sahip modeller sunacağı söyleniyor ancak bu varyantlar henüz doğrulanmadı.

Peki sizin Vision Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.