Apple Artık Satışlarını Yükseltmek Umuduyla Güncelleme Yapıyor

Teknoloji devi Apple'ın Vision Pro adlı sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürdüğünde bu başlık büyük ilgi görmüştü. Ancak sonrasında uygulamaya gelen sınırlı destek ve tabii abartılı fiyat etiketinden ötürü satışlar dibi gördü.

Apple beklediği akışı bulamadığından son çare olarak güncellemelere odaklanmaya başladı. Bunun için de visionOS 2.4 güncellemesini duyurmaya hazırlanıyor.

Peki Apple'ın satış rakamları bir güncellemeyle kurtulur mu? Gelin detaylara bakalım...

Vision Pro visionOS 2.4 Güncellemesi

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bu hafta içinde visionOS 2.4 beta sürümünü yayınlayacağını ve bunun şimdiye kadar gelen en büyük güncelleme olacağını belirtiyor.

Kendisinin belirttiğine göre bu güncelleme oldukça kapsamlı olacak. Apple'ın satışlarını yükseltmek istediğini hatırlatalım; bu sebeple elindeki en güçlü kozu, yani Apple Intelligence adlı yapay zeka modelini oynamaya hazırlanıyor. Anlayacağınız Apple Intelligence desteği Vision Pro'ya geliyor.

Apple'ın yapay zeka özelliklerini neden şimdiye kadar sunmadığı zaten bir tartışma konusuydu. Zira Vision Pro'da yer alan M2 çipi ve 16 GB RAM, en başından beri bu desteği alabilecek kapasitedeydi.

Vision Pro, Apple Intelligence Uyumlu Mu?

Bu güncelleme büyük ama etkisi küçük olacak desek yeridir. Apple Intelligence her ne kadar yeni bir uzamsal içerik uygulaması olarak eklenecek ve Vision Pro'ya özel panoramalar ve medya içeriklerini bir araya getirecekse de temel sorunları çözmekte yetersiz kalacağı bariz şekilde ortada.

Vision Pro başlığının yapısı oldukça ağır ve uygulama ekosistemi sınırlı. Üstelik fahiş fiyat etiketi de halen cihazın tam tepesinde. Sadece yapay zekayı entegre ederek satışların yükselmesini beklemek biraz abartılı bir istek ama işler şirketin istediği gibi gidecek mi hep birlikte göreceğiz.