Apple'dan Sürpriz Karar: iPhone'da İsim Değişikliğine Gidiyor

iPhone SE 4 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bu nedenle 19 Şubat'ta tanıtılacak olan telefonun şimdiden pek çok özelliği biliniyor ve fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda satış rekoru kırması bekleniyor. Ancak Apple, tüm sızıntılara rağmen sürprizlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise telefonun isminin SE olmayacağı iddia ediliyor.

iPhone SE 4 Yerine iPhone 16E mi Geliyor?

Apple'ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone'da isim değişikliği yapacağı iddia edildi. Buna göre şirket, iPhone 14'ün tasarımını benimseyecek telefonun SE serisinin "kötü" imajından etkilenmesini istemiyor ve model adını değiştirmeyi düşünüyor. Ucuz iPhone olarak da bilinen fiyat/performans canavarı için düşünülen isim ise iPhone 16E.

Açıkçası bu iddia yeni değil. iPhone 16E isimlendirmesi bir süre önce gündeme gelmiş ama sonrasında çıkan tüm sızıntılar SE 4 başlığı ile çıktığı için dikkate alınmamıştı. Şimdi ise sektörün önde gelen isimleri isim değişikliği konusunda hemfikir gibi duruyor. Peki Apple, neden iPhone SE 4 yerine iPhone 16E ismini tercih ediyor.

Yukarıda belirttiğimiz üzere "iPhone SE" markası her ne kadar oldukça etkileyici cihazlar sunsa da kötü bir imaja sahip. Bunun en büyük nedeni ise daima demode bir tasarıma sunan bir seri olması. Bildiğiniz 3. Nesil iPhone SE ile iPhone 14'ler aynı yıl tanıtıldı ve fiyat dezavantajına iPhone 14'ler dillerden düşmezken SE çok az konuşuldu.

Apple yöneticileri ise yeni modellerde "eski tasarım algısını yıkmak ve bu fiyat/performans oranı yüksek modeli iPhone 16 serisinin bir parçası olarak konumlandırmak istiyor. Bu nedenle iPhone 16E ismini kullanılması planlanıyor.

Ülkemizde vergiler dahil 35 bin TL olması beklenen telefon şimdiden ucuz alternatif arayanların ağzını sulandırırken, imaj değişikliğinin satışlara gerçekten daha da faydalı olacağı düşünülüyor.